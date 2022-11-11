Экс-депутат Рады заявил о непрекращающихся переговорах по Украине

Переговоры Востока и Запада по украинскому конфликту проходят в постоянном режиме. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале.
«На самом деле переговоры и не прекращались — корректировался состав интересантов, менялись условия, сторонами. Подымались ставки, но переговоры шли, идут и будут идти — пока не будет найден компромисс между Востоком и Западом», — написал он. С этим, по его мнению, и связана неопределенность президента Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Но потом уточнил, что готов к разговору с президентом при определенных условиях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.
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Переговоры Востока и Запада по украинскому конфликту проходят в постоянном режиме. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале. «На самом деле переговоры и не прекращались — корректировался состав интересантов, менялись условия, сторонами. Подымались ставки, но переговоры шли, идут и будут идти — пока не будет найден компромисс между Востоком и Западом», — написал он. С этим, по его мнению, и связана неопределенность президента Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Но потом уточнил, что готов к разговору с президентом при определенных условиях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.