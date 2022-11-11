Экс-депутат Рады заявил о непрекращающихся переговорах по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
По мнению Ильи Кивы, переговоры по Украине проходят постоянно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переговоры Востока и Запада по украинскому конфликту проходят в постоянном режиме. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале.

«На самом деле переговоры и не прекращались — корректировался состав интересантов, менялись условия, сторонами. Подымались ставки, но переговоры шли, идут и будут идти — пока не будет найден компромисс между Востоком и Западом», — написал он. С этим, по его мнению, и связана неопределенность президента Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Но потом уточнил, что готов к разговору с президентом при определенных условиях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переговоры Востока и Запада по украинскому конфликту проходят в постоянном режиме. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале. «На самом деле переговоры и не прекращались — корректировался состав интересантов, менялись условия, сторонами. Подымались ставки, но переговоры шли, идут и будут идти — пока не будет найден компромисс между Востоком и Западом», — написал он. С этим, по его мнению, и связана неопределенность президента Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Но потом уточнил, что готов к разговору с президентом при определенных условиях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...