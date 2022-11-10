10 ноября 2022

Зеленский: Украина готова к переговорам только «с другой Россией»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что Россия должна измениться для начала переговоров с Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с «другой Россией». Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

«Но я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, что действительно готова к миру», — сказал Владимир Зеленский.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В первые несколько месяцев конфликта стороны обсуждали мирное урегулирование ситуации, но не пришли к единому мнению. В результате обсуждение было приостановлено. В октябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Из-за чего в Кремле заявили, что не видят возможностей для диалога с Украиной. В офисе Зеленского ответили, что не отказывались от переговоров и потребовали вывести войска, чтобы начать обсуждение.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с «другой Россией». Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN. «Но я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, что действительно готова к миру», — сказал Владимир Зеленский. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В первые несколько месяцев конфликта стороны обсуждали мирное урегулирование ситуации, но не пришли к единому мнению. В результате обсуждение было приостановлено. В октябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Из-за чего в Кремле заявили, что не видят возможностей для диалога с Украиной. В офисе Зеленского ответили, что не отказывались от переговоров и потребовали вывести войска, чтобы начать обсуждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...