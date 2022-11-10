Зеленский: Украина готова к переговорам только «с другой Россией»

11 ноября 2022 в 00:55 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что Россия должна измениться для начала переговоров с Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с «другой Россией». Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN. «Но я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, что действительно готова к миру», — сказал Владимир Зеленский. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В первые несколько месяцев конфликта стороны обсуждали мирное урегулирование ситуации, но не пришли к единому мнению. В результате обсуждение было приостановлено. В октябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Из-за чего в Кремле заявили, что не видят возможностей для диалога с Украиной. В офисе Зеленского ответили, что не отказывались от переговоров и потребовали вывести войска, чтобы начать обсуждение.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с «другой Россией». Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN. «Но я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, что действительно готова к миру», — сказал Владимир Зеленский. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В первые несколько месяцев конфликта стороны обсуждали мирное урегулирование ситуации, но не пришли к единому мнению. В результате обсуждение было приостановлено. В октябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Из-за чего в Кремле заявили, что не видят возможностей для диалога с Украиной. В офисе Зеленского ответили, что не отказывались от переговоров и потребовали вывести войска, чтобы начать обсуждение.