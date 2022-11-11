Пользователи Twitter увидели подвох в словах Зеленского про Россию

11 ноября 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

В заявлениях Зеленского о мирных переговорах нет ни искренности, ни силы, считают пользователи Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи Twitter активно обсуждают новое заявление президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией. Многие пользователи не верят словам украинского лидера. «Зеленский хочет, чтобы мы поверили в то, что у него есть какое-либо право голоса в этом опосредованном конфликте или что ему решать? Не он решает начинать или не начинать какие-либо мирные переговоры с Россией. Он делает только то, что ему приказывают в Вашингтоне, и они будут продолжать этот конфликт. Стыдно должно быть», — рассуждает один из пользователей. Второй пользователь развивает мысль, дополняя: «Пока Запад поддерживает Украину бесконечным количеством оружия и денежной помощи, он (Зеленский) не спешит отказываться от всего этого». Пользователь отмечает, что понимает мотивы Зеленского получить от сделки как можно больше. «В его заявлениях о мирных переговорах абсолютно нет ни искренности ни силы. Они не смогут так вести мирные переговоры с Россией», — подытожил третий пользователь. Свое заявление Зеленский сделал в эфире телеканала CNN. Он отметил, что готов к переговорам, только с «другой Россией». До этого президент заявлял о невозможности переговорах. Россия же неоднократно отмечала, что готова к диалогу.

Пользователи Twitter активно обсуждают новое заявление президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией. Многие пользователи не верят словам украинского лидера. «Зеленский хочет, чтобы мы поверили в то, что у него есть какое-либо право голоса в этом опосредованном конфликте или что ему решать? Не он решает начинать или не начинать какие-либо мирные переговоры с Россией. Он делает только то, что ему приказывают в Вашингтоне, и они будут продолжать этот конфликт. Стыдно должно быть», — рассуждает один из пользователей. Второй пользователь развивает мысль, дополняя: «Пока Запад поддерживает Украину бесконечным количеством оружия и денежной помощи, он (Зеленский) не спешит отказываться от всего этого». Пользователь отмечает, что понимает мотивы Зеленского получить от сделки как можно больше. «В его заявлениях о мирных переговорах абсолютно нет ни искренности ни силы. Они не смогут так вести мирные переговоры с Россией», — подытожил третий пользователь. Свое заявление Зеленский сделал в эфире телеканала CNN. Он отметил, что готов к переговорам, только с «другой Россией». До этого президент заявлял о невозможности переговорах. Россия же неоднократно отмечала, что готова к диалогу.