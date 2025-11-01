«Пугачева меня обманула»: Геннадий Хазанов сделал шокирующие признание

Хазанов обвинил Пугачеву в обмане после распродажи недвижимости в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Геннадий Хазанов публично обвинил Аллу Пугачеву в обмане после того, как распродал свою недвижимость в России. Заявление артиста вызвало резкую реакцию в соцсетях и среди поклонников.

«Алла Пугачева меня обманула!» — заявил Хазанов в интервью для youtube-канала «Культура достоинства». При этом пользователи сети обратили внимание, что, несмотря на продажу имущества в Москве, артист продолжает работать и зарабатывать в России.

Ранее Хазанов оказался в центре скандала после интервью, где он назвал «патриотизм рабством», а русских людей сравнил с животными. Эти высказывания вызвали волну критики, артиста даже призывали лишить звания народного артиста РСФСР. Пользователи соцсетей предположили, что, подставляя в интервью супруга Пугачевой Максима Галкина (признан иноагентом на территории РФ), Хазанов пытается отвести от себя негатив. На этом фоне дочь артиста Алиса собирает в Европе деньги на помощь Украине.

