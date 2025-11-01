«Пугачева меня обманула»: Геннадий Хазанов сделал шокирующие признание
Хазанов обвинил Пугачеву в обмане после распродажи недвижимости в России
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Геннадий Хазанов публично обвинил Аллу Пугачеву в обмане после того, как распродал свою недвижимость в России. Заявление артиста вызвало резкую реакцию в соцсетях и среди поклонников.
«Алла Пугачева меня обманула!» — заявил Хазанов в интервью для youtube-канала «Культура достоинства». При этом пользователи сети обратили внимание, что, несмотря на продажу имущества в Москве, артист продолжает работать и зарабатывать в России.
Ранее Хазанов оказался в центре скандала после интервью, где он назвал «патриотизм рабством», а русских людей сравнил с животными. Эти высказывания вызвали волну критики, артиста даже призывали лишить звания народного артиста РСФСР. Пользователи соцсетей предположили, что, подставляя в интервью супруга Пугачевой Максима Галкина (признан иноагентом на территории РФ), Хазанов пытается отвести от себя негатив. На этом фоне дочь артиста Алиса собирает в Европе деньги на помощь Украине.
Напряженные отношения между Хазановым и Пугачевой развиваются на фоне давних разногласий в российском культурном сообществе. Ранее Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан иностранным агентом в РФ) покинули Россию и продолжают распродавать недвижимость на родине, при этом певица сохраняет российскую пенсию и получает переводы через доверенное лицо для оплаты налогов и содержания имущества. Спецпредставитель президента РФ по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ранее признал Пугачеву выдающейся певицей, подчеркнув, что ее нельзя вычеркнуть из культуры несмотря на отъезд из страны.
