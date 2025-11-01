Россиянам стали блокировать счета в одном европейском банке
Клиентам банка Revolut в странах ЕС блокируют счета
Банк Revolut начал блокировать счета россиян в странах ЕС из-за санкций. Об этом пишет BBC.
«Россияне-клиенты банка Revolut в странах ЕС сообщают о блокировках счетов», — пишет BBC. Там же отметили, что ограничения коснулись россиян, проживающих в странах Евросоюза с долгосрочными визами или видом на жительство. Клиенты банка в Латвии и других государствах ЕС получили два письма с коротким интервалом: сначала их попросили предоставить копию вида на жительство из-за 19-го пакета санкций против России, затем уведомили о закрытии счета, после чего загрузить документы стало невозможно.
Revolut работает на цифровой платформе без физических отделений во многих странах ЕС и Великобритании. После начала полномасштабного вторжения России в Украину этот банк стал одним из немногих, готовых открывать счета российским гражданам, покинувшим страну. Пресс-служба Revolut пока не ответила на запрос о комментарии по ситуации с блокировками.
Ранее Турция аннулировала лицензию популярной у россиян платежной системы Papara. Лицензия, выданная компании 21 апреля 2016 года, отозвана на основании положений Закона «О системах расчетов и расчетов по ценным бумагам, платежных услугах и электронных денег». Что такое Papara и почему у него отозвали лицензию — в материале URA.RU.
