Россиянам стали блокировать счета в одном европейском банке

Клиентам банка Revolut в странах ЕС блокируют счета Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Банк Revolut начал блокировать счета россиян в странах ЕС из-за санкций. Об этом пишет BBC.

«Россияне-клиенты банка Revolut в странах ЕС сообщают о блокировках счетов», — пишет BBC. Там же отметили, что ограничения коснулись россиян, проживающих в странах Евросоюза с долгосрочными визами или видом на жительство. Клиенты банка в Латвии и других государствах ЕС получили два письма с коротким интервалом: сначала их попросили предоставить копию вида на жительство из-за 19-го пакета санкций против России, затем уведомили о закрытии счета, после чего загрузить документы стало невозможно.

Revolut работает на цифровой платформе без физических отделений во многих странах ЕС и Великобритании. После начала полномасштабного вторжения России в Украину этот банк стал одним из немногих, готовых открывать счета российским гражданам, покинувшим страну. Пресс-служба Revolut пока не ответила на запрос о комментарии по ситуации с блокировками.

Продолжение после рекламы