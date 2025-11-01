Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

Россиянам стали блокировать счета в одном европейском банке

Revolut блокирует счета россиян в ЕС
01 ноября 2025 в 18:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Клиентам банка Revolut в странах ЕС блокируют счета

Клиентам банка Revolut в странах ЕС блокируют счета

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Банк Revolut начал блокировать счета россиян в странах ЕС из-за санкций. Об этом пишет BBC.

«Россияне-клиенты банка Revolut в странах ЕС сообщают о блокировках счетов», — пишет BBC. Там же отметили, что ограничения коснулись россиян, проживающих в странах Евросоюза с долгосрочными визами или видом на жительство. Клиенты банка в Латвии и других государствах ЕС получили два письма с коротким интервалом: сначала их попросили предоставить копию вида на жительство из-за 19-го пакета санкций против России, затем уведомили о закрытии счета, после чего загрузить документы стало невозможно.

Revolut работает на цифровой платформе без физических отделений во многих странах ЕС и Великобритании. После начала полномасштабного вторжения России в Украину этот банк стал одним из немногих, готовых открывать счета российским гражданам, покинувшим страну. Пресс-служба Revolut пока не ответила на запрос о комментарии по ситуации с блокировками.

Продолжение после рекламы

Ранее Турция аннулировала лицензию популярной у россиян платежной системы Papara. Лицензия, выданная компании 21 апреля 2016 года, отозвана на основании положений Закона «О системах расчетов и расчетов по ценным бумагам, платежных услугах и электронных денег». Что такое Papara и почему у него отозвали лицензию — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал