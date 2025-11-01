Окруженные в Красноармейске украинские военные начали сдаваться в плен
01 ноября 2025 в 18:06
Фото: © URA.RU
Находящиеся в окружении в Красноармейске украинские военные начали сдаваться в плен. Об этом сообщили в МО РФ.
