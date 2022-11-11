В МИД РФ объяснили, почему Лавров не будет встречаться с представителями США на G20

Рябков: у Москвы нет вопросов к США, чтобы инициировать встречу
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров не планирует встреч с Блинкеным Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Госсекретарь США Энтони Блинкен не будут встречаться на саммите G20, так как у Москвы нет вопросов к Вашингтону. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«У Москвы нет вопросов к США, чтобы инициировать встречу Лаврова и Блинкена на „двадцатке“. Они и так знают нашу позицию», — заявил Рябков РИА «Новости».

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит G20. Вместо него участие в мероприятии примет министр иностранных дел России Сергей Лавров. На саммите он обсудит газовое сотрудничество с Турцией и поставки зерна.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Госсекретарь США Энтони Блинкен не будут встречаться на саммите G20, так как у Москвы нет вопросов к Вашингтону. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. «У Москвы нет вопросов к США, чтобы инициировать встречу Лаврова и Блинкена на „двадцатке“. Они и так знают нашу позицию», — заявил Рябков РИА «Новости». Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит G20. Вместо него участие в мероприятии примет министр иностранных дел России Сергей Лавров. На саммите он обсудит газовое сотрудничество с Турцией и поставки зерна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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