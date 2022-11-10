В Челябинской области резко снизились продажи лекарств

11 ноября 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Падение спроса на лекарства произошло на фоне их удорожания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спрос на лекарственные препараты в Челябинской области сократился, если сравнивать показатели сентября 2022 года с сентябрем 2021 года. Как следует из данных исследовательской компании DSM Group, снижение составило 16,4%. «Несмотря на увеличение объемов реализации в рублях, наблюдаем снижение проданных упаковок. При сопоставлении сентября 2022 года с сентябрем 2021 года падение составило 16,4%. При этом за три квартала 2022 года в сравнении с тем же периодом годовой давности сокращение меньше — 7%», — рассказали URA.RU в DSM Group. Снижение спроса произошло на фоне удорожания лекарств. В итоге жители региона в аптеках за девять месяцев 2022 года оставили около 23 миллиардов рублей. Лидером падения спроса, если оценивать физический объем продаж за первые три квартала 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, стала марганцовка: минус 47%. За этим препаратом следует иммуномодулирующие капсулы «Бронхо-мунал» (—40%) и порошок глюконата кальция (—38%). На фоне общего снижения спроса ряд препаратов продемонстрировал рост продаж. Количество проданных упаковок «Промеза» для снижения секреции желез желудка выросло на 146%. Также в полтора раза чаще стало продаваться лекарство при эпилепсии «Депакин», на 127% вырос спрос на транквилизатор «Атаракс». Динамика продаж препаратов для лечения COVID-19 соответствует средней по рынку. В регионе снижение реализации составило 6,4% при увеличении расходов почти на 14%. Отчасти на снижение продаж мог повлиять весенний дефицит лекарств, которые исчезли с полок аптек в марте. Ситуацию тогда связали с действием антироссийских санкций.

Спрос на лекарственные препараты в Челябинской области сократился, если сравнивать показатели сентября 2022 года с сентябрем 2021 года. Как следует из данных исследовательской компании DSM Group, снижение составило 16,4%. «Несмотря на увеличение объемов реализации в рублях, наблюдаем снижение проданных упаковок. При сопоставлении сентября 2022 года с сентябрем 2021 года падение составило 16,4%. При этом за три квартала 2022 года в сравнении с тем же периодом годовой давности сокращение меньше — 7%», — рассказали URA.RU в DSM Group. Снижение спроса произошло на фоне удорожания лекарств. В итоге жители региона в аптеках за девять месяцев 2022 года оставили около 23 миллиардов рублей. Лидером падения спроса, если оценивать физический объем продаж за первые три квартала 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, стала марганцовка: минус 47%. За этим препаратом следует иммуномодулирующие капсулы «Бронхо-мунал» (—40%) и порошок глюконата кальция (—38%). На фоне общего снижения спроса ряд препаратов продемонстрировал рост продаж. Количество проданных упаковок «Промеза» для снижения секреции желез желудка выросло на 146%. Также в полтора раза чаще стало продаваться лекарство при эпилепсии «Депакин», на 127% вырос спрос на транквилизатор «Атаракс». Динамика продаж препаратов для лечения COVID-19 соответствует средней по рынку. В регионе снижение реализации составило 6,4% при увеличении расходов почти на 14%. Отчасти на снижение продаж мог повлиять весенний дефицит лекарств, которые исчезли с полок аптек в марте. Ситуацию тогда связали с действием антироссийских санкций.