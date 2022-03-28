Цены изменились в течении марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Цены в аптеках Челябинска выросли в несколько раз с начала марта. Как сообщили читатель URA.RU, в частности подорожал «Тирозол», препарат для лечения заболеваний щитовидной железы. Читатель приложил скрины с оплатой.

«Покупала „Тиразол“ 17 марта за 205 рублей. Спустя 10 дней, 27 марта, препарат в этой же аптеке стоил уже 397 рублей. А сейчас его вообще не найти», — сообщила URA.RU читатель.

Читатель добавила, что ей также выписано сопутствующее лекарство «Анаприлин». По ее словам, за 10 дней рост составило около 400%. 7 марта она приобрела упаковку за 47 рублей, а уже 17 марта пришлось выложить 205 рублей.

URA.RU промониторило цены на «Анаприлин» в аптеках города, и выяснило, что по состоянию на 29 марта цены вернулись на прежний уровень. Средняя цена за упаковку равняется, примерно, 50 рублей. А тем, у кого нет срочной необходимости принимать лекарство, можно заказать препарат на OZON всего за 17 рублей. URA.RU направило запросы в аптеки. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее жители Челябинской области пожаловались на отсутствие лекарств для лечения щитовидной железы. Губернатор региона Алексей Текслер объяснил нехватку лекарств ажиотажным спросом, а также поставил «Областному аптечному складу» увеличить запасы препаратов.

Импортные лекарства исчезли с полок российских аптек после введения антироссийских санкций со стороны Европы и США. Такие ограничения призваны испортить жизнь многим россиянам, объяснил президент РФ Владимир Путин и сравнил их с экономической и политической войной.

Цена на «Тирозола» 17 марта (слева) и 27 марта (справа) Скрин: читатель URA.RU

Цена на «Анаприлин» 7 марта (справа) и 17 марта (слева) Скрин: читатель URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам