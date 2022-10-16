Тюменка отсудила у врачей более полумиллиона рублей

Тюменка отсудила у клиники МЧС «Нефтяник» более полумиллиона рублей за неправильно поставленный диагноз

17 октября 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Суд взыскал с клиники 550 тысяч рублей в пользу тюменки, а также выставил медучреждению штраф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменка отсудила у медклиники МЧС «Нефтяник» свыше полумиллиона рублей за неправильно установленный диагноз. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Жительница Тюменской области Светлана обратилась в клинику МЧС „Нефтяник“ с жалобами на боли в животе 30 июня 2021 года. После осмотра врачом-гастроэнтерологом, ей было назначено лечение. Но состояние женщины, на фоне лекарств ухудшилось. За помощью 2 августа Светлана обратилась к врачу клиники, где ей вновь выписали медикаментозное лечение. На следующий день тюменка была госпитализирована в тяжелом состоянии в МСЧ „Нефтяник“ с диагнозом: „острый аппендицит с генерализованным перитонитом“ (осложнение, которое наступает вследствие травм брюшины, когда воспаленный аппендикс лопается и все его содержимое распространяется по брюшной полости и инфицирует другие органы, прим. URA.RU)», — сообщает пресс-служба. С клиники МЧС «Нефтяник» суд взыскал 550 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного жительнице региона, а также медицинскому учреждению выставлен штраф в размере 275 тысяч за нарушение прав потребителей. Из-за неправильно поставленного диагноза тюменке пришлось проходить лечение в течение почти трех месяцев и перенести еще одну операцию.

Тюменка отсудила у медклиники МЧС «Нефтяник» свыше полумиллиона рублей за неправильно установленный диагноз. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Жительница Тюменской области Светлана обратилась в клинику МЧС „Нефтяник“ с жалобами на боли в животе 30 июня 2021 года. После осмотра врачом-гастроэнтерологом, ей было назначено лечение. Но состояние женщины, на фоне лекарств ухудшилось. За помощью 2 августа Светлана обратилась к врачу клиники, где ей вновь выписали медикаментозное лечение. На следующий день тюменка была госпитализирована в тяжелом состоянии в МСЧ „Нефтяник“ с диагнозом: „острый аппендицит с генерализованным перитонитом“ (осложнение, которое наступает вследствие травм брюшины, когда воспаленный аппендикс лопается и все его содержимое распространяется по брюшной полости и инфицирует другие органы, прим. URA.RU)», — сообщает пресс-служба. С клиники МЧС «Нефтяник» суд взыскал 550 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного жительнице региона, а также медицинскому учреждению выставлен штраф в размере 275 тысяч за нарушение прав потребителей. Из-за неправильно поставленного диагноза тюменке пришлось проходить лечение в течение почти трех месяцев и перенести еще одну операцию.