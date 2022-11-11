В Совфеде назвали главное препятствие для переговоров с Украиной

Сенатор Джабаров заявил, что Зеленский недоговороспособен

11 ноября 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Джабаров заявил, что Зеленский недоговороспособен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры Москвы с Киевом на данный момент не могут состояться, так как президент Украины Владимир Зеленский недоговороспособен. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Даже если они [американцы] прикажут Зеленскому начать переговоры, как с ним можно вести переговоры, с господином Зеленским, который утром говорит одно, вечером — другое, сам себе противоречит», — приводит слова Джабарова ТАСС. Он также назвал бессмысленным условие Киева о возвращении к границам 1991 года. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Вашингтон подталкивает Киев к переговорам с Россией. После чего Зеленский заявил, что готов разговаривать с Москвой, но при определенных условиях, в частности, возврате к прежним границам и выплате репараций. В МИД РФ отмечают, что готовы к переговорам без предварительных условий.

Переговоры Москвы с Киевом на данный момент не могут состояться, так как президент Украины Владимир Зеленский недоговороспособен. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Даже если они [американцы] прикажут Зеленскому начать переговоры, как с ним можно вести переговоры, с господином Зеленским, который утром говорит одно, вечером — другое, сам себе противоречит», — приводит слова Джабарова ТАСС. Он также назвал бессмысленным условие Киева о возвращении к границам 1991 года. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Вашингтон подталкивает Киев к переговорам с Россией. После чего Зеленский заявил, что готов разговаривать с Москвой, но при определенных условиях, в частности, возврате к прежним границам и выплате репараций. В МИД РФ отмечают, что готовы к переговорам без предварительных условий.