11 ноября 2022

Глава Крыма пообещал разовые выплаты военнослужащим, раненным в ходе СВО

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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
Матпомощь выделят из резервного фонда и бюджета республики Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащим из Крыма, получившим ранение в ходе СВО на Украине, выплатят разовую материальную помощь. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

«Военнослужащим и лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальное звание полиции, получившим легкое увечье во время СВО, будет оказана разовая материальная помощь в 100 тысяч руб. Получившим увечье средней тяжести или тяжелое — 200 тысяч рублей», — передает слова Аксенова РИА Новости.

По словам главы республики, порядок осуществления разовой материальной помощи разработают Министерство труда и соцзащиты республики Крым на следующей неделе. Средства выделят из резервного фонда и республиканского бюджета.

Ранее URA.RU писало, что Сергей Аксенов пообещал каждому мобилизованному крымчанину 200 тысяч рублей. Дополнительная финансовая помощь будет выплачена единоразово и придет на банковскую карту.

О выплатах раненным мобилизованным распорядился и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Размер единоразового пособия будет зависеть от степени тяжести ранения.

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Военнослужащим из Крыма, получившим ранение в ходе СВО на Украине, выплатят разовую материальную помощь. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале. «Военнослужащим и лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальное звание полиции, получившим легкое увечье во время СВО, будет оказана разовая материальная помощь в 100 тысяч руб. Получившим увечье средней тяжести или тяжелое — 200 тысяч рублей», — передает слова Аксенова РИА Новости. По словам главы республики, порядок осуществления разовой материальной помощи разработают Министерство труда и соцзащиты республики Крым на следующей неделе. Средства выделят из резервного фонда и республиканского бюджета. Ранее URA.RU писало, что Сергей Аксенов пообещал каждому мобилизованному крымчанину 200 тысяч рублей. Дополнительная финансовая помощь будет выплачена единоразово и придет на банковскую карту. О выплатах раненным мобилизованным распорядился и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Размер единоразового пособия будет зависеть от степени тяжести ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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