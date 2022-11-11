Глава Крыма пообещал разовые выплаты военнослужащим, раненным в ходе СВО

12 ноября 2022 в 00:13 Размер текста - 17 +

Матпомощь выделят из резервного фонда и бюджета республики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащим из Крыма, получившим ранение в ходе СВО на Украине, выплатят разовую материальную помощь. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале. «Военнослужащим и лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальное звание полиции, получившим легкое увечье во время СВО, будет оказана разовая материальная помощь в 100 тысяч руб. Получившим увечье средней тяжести или тяжелое — 200 тысяч рублей», — передает слова Аксенова РИА Новости. По словам главы республики, порядок осуществления разовой материальной помощи разработают Министерство труда и соцзащиты республики Крым на следующей неделе. Средства выделят из резервного фонда и республиканского бюджета. Ранее URA.RU писало, что Сергей Аксенов пообещал каждому мобилизованному крымчанину 200 тысяч рублей. Дополнительная финансовая помощь будет выплачена единоразово и придет на банковскую карту. О выплатах раненным мобилизованным распорядился и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Размер единоразового пособия будет зависеть от степени тяжести ранения.

Военнослужащим из Крыма, получившим ранение в ходе СВО на Украине, выплатят разовую материальную помощь. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале. «Военнослужащим и лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальное звание полиции, получившим легкое увечье во время СВО, будет оказана разовая материальная помощь в 100 тысяч руб. Получившим увечье средней тяжести или тяжелое — 200 тысяч рублей», — передает слова Аксенова РИА Новости. По словам главы республики, порядок осуществления разовой материальной помощи разработают Министерство труда и соцзащиты республики Крым на следующей неделе. Средства выделят из резервного фонда и республиканского бюджета. Ранее URA.RU писало, что Сергей Аксенов пообещал каждому мобилизованному крымчанину 200 тысяч рублей. Дополнительная финансовая помощь будет выплачена единоразово и придет на банковскую карту. О выплатах раненным мобилизованным распорядился и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Размер единоразового пособия будет зависеть от степени тяжести ранения.