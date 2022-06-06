Свердловским военным, раненным на Украине, выплатят компенсации

07 июня 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Свердловским военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, выплатят пособия Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Свердловской области утвердили размер пособий военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, и их семьям. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев. « Установить единовременные денежные выплаты военнослужащим (лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации), принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, и членам их семей», — сказано в документе. 150 тыс. рублей заплатят военнослужащему, получившему ранение на территории Украины, ДНР и ЛНР;

300 тыс. рублей военнослужащему, получившему в ходе операции инвалидность III группы;

400 тыс.рублей военнослужащему, получившему в ходе операции инвалидность II группы;

500 тыс.рублей военнослужащему, получившему в ходе операции инвалидность I группы;

1,5 млн рублей получит семья погибшего военнослужащего. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ «О дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ, и членам их семей», в соответствии с которым семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, на территориях ЛНР и ДНР, а также в ходе боевых действий в Сирии осуществляется выплата в размере 5 млн рублей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Такие меры приняли из-за сообщений, что украинские силовики обстреливают Донбасс. В США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что в ближайшее время ожидается переброска около 800 военных из Италии. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области утвердили размер пособий военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, и их семьям. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев. « Установить единовременные денежные выплаты военнослужащим (лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации), принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, и членам их семей», — сказано в документе. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ «О дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ, и членам их семей», в соответствии с которым семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, на территориях ЛНР и ДНР, а также в ходе боевых действий в Сирии осуществляется выплата в размере 5 млн рублей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Такие меры приняли из-за сообщений, что украинские силовики обстреливают Донбасс. В США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что в ближайшее время ожидается переброска около 800 военных из Италии.