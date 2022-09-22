Глава Крыма назначил выплаты мобилизованным Глава Крыма: каждый мобилизованный крымчанин получит по 200 тысяч рублей 22 сентября 2022 в 16:03 Размер текста - 17 + Аксенов пообещал всем мобилизованным крымчанам по 200 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Каждый мобилизованный крымчанин единоразово получит 200 тысяч рублей. Такую выплату вводит глава Крыма Сергей Аксенов. «По моему поручению каждому мобилизованному крымчанину единоразово будет выплачено 200 тысяч рублей. Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей», — заявил Аксенов в своем telegram-канале. По его словам, заявление на выплату можно заполнить в воинской части, где будет служить мобилизованный. Выплата придет на банковскую карту в течение пяти рабочих дней. Каждый мобилизованный крымчанин единоразово получит 200 тысяч рублей. Такую выплату вводит глава Крыма Сергей Аксенов. «По моему поручению каждому мобилизованному крымчанину единоразово будет выплачено 200 тысяч рублей. Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей», — заявил Аксенов в своем telegram-канале. По его словам, заявление на выплату можно заполнить в воинской части, где будет служить мобилизованный. Выплата придет на банковскую карту в течение пяти рабочих дней. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям