Глава Крыма назначил выплаты мобилизованным

Аксенов пообещал всем мобилизованным крымчанам по 200 тысяч рублей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Каждый мобилизованный крымчанин единоразово получит 200 тысяч рублей. Такую выплату вводит глава Крыма Сергей Аксенов.
«По моему поручению каждому мобилизованному крымчанину единоразово будет выплачено 200 тысяч рублей. Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей», — заявил Аксенов в своем telegram-канале.
По его словам, заявление на выплату можно заполнить в воинской части, где будет служить мобилизованный. Выплата придет на банковскую карту в течение пяти рабочих дней.
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