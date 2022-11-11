11 ноября 2022

Фомин: административной столицей Херсонской области временно станет Геническ

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Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ Фото:
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Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. Об этом доложил представитель администрации региона, пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин.

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — сказал Фомин РИА Новости. Сообщается, что город расположен на юге Херсонской области в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Он считается курортным и портовым городом.

Ситуация в Херсонской области является самой сложной в текущем моменте в зоне СВО. Ранее, 9 ноября, погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Предварительно, это случилось в результате ДТП.

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Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. Об этом доложил представитель администрации региона, пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин. «На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — сказал Фомин РИА Новости. Сообщается, что город расположен на юге Херсонской области в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Он считается курортным и портовым городом. Ситуация в Херсонской области является самой сложной в текущем моменте в зоне СВО. Ранее, 9 ноября, погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Предварительно, это случилось в результате ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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