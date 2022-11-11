Фомин: административной столицей Херсонской области временно станет Геническ

12 ноября 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. Об этом доложил представитель администрации региона, пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин. «На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — сказал Фомин РИА Новости. Сообщается, что город расположен на юге Херсонской области в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Он считается курортным и портовым городом. Ситуация в Херсонской области является самой сложной в текущем моменте в зоне СВО. Ранее, 9 ноября, погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Предварительно, это случилось в результате ДТП.

Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. Об этом доложил представитель администрации региона, пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин. «На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — сказал Фомин РИА Новости. Сообщается, что город расположен на юге Херсонской области в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Он считается курортным и портовым городом. Ситуация в Херсонской области является самой сложной в текущем моменте в зоне СВО. Ранее, 9 ноября, погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Предварительно, это случилось в результате ДТП.