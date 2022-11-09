Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП 09 ноября 2022 в 18:06 Размер текста - 17 + Официальные власти региона пока не подтверждали смерть Кирилла Стремоусова Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на собственный источник. Предварительно, Стремоусов погиб в результате ДТП. «Заместитель главы администрации Херсонской области погиб в ДТП в Херсонской области. Как именно это произошло — неизвестно», — сообщает telegram-канал Readovka. Официальные власти региона пока не подтвердили информацию о смерти Стремоусова. О смерти замглавы херсонской администрации сообщил также военный корреспондент Семен Пегов, который ведет telegram-канал WarGonzo. По его словам, гибель Стремоусова подтвердил его личный водитель. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на собственный источник. Предварительно, Стремоусов погиб в результате ДТП. «Заместитель главы администрации Херсонской области погиб в ДТП в Херсонской области. Как именно это произошло — неизвестно», — сообщает telegram-канал Readovka. Официальные власти региона пока не подтвердили информацию о смерти Стремоусова. О смерти замглавы херсонской администрации сообщил также военный корреспондент Семен Пегов, который ведет telegram-канал WarGonzo. По его словам, гибель Стремоусова подтвердил его личный водитель. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям