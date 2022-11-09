Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
Официальные власти региона пока не подтверждали смерть Кирилла Стремоусова Фото:
новость из сюжета
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на собственный источник. Предварительно, Стремоусов погиб в результате ДТП.

«Заместитель главы администрации Херсонской области погиб в ДТП в Херсонской области. Как именно это произошло — неизвестно», — сообщает telegram-канал Readovka. Официальные власти региона пока не подтвердили информацию о смерти Стремоусова.

О смерти замглавы херсонской администрации сообщил также военный корреспондент Семен Пегов, который ведет telegram-канал WarGonzo. По его словам, гибель Стремоусова подтвердил его личный водитель.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на собственный источник. Предварительно, Стремоусов погиб в результате ДТП. «Заместитель главы администрации Херсонской области погиб в ДТП в Херсонской области. Как именно это произошло — неизвестно», — сообщает telegram-канал Readovka. Официальные власти региона пока не подтвердили информацию о смерти Стремоусова. О смерти замглавы херсонской администрации сообщил также военный корреспондент Семен Пегов, который ведет telegram-канал WarGonzo. По его словам, гибель Стремоусова подтвердил его личный водитель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...