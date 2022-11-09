Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Официальные власти региона пока не подтверждали смерть Кирилла Стремоусова
новость из сюжетаЗамглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на собственный источник. Предварительно, Стремоусов погиб в результате ДТП.
«Заместитель главы администрации Херсонской области погиб в ДТП в Херсонской области. Как именно это произошло — неизвестно», — сообщает telegram-канал Readovka. Официальные власти региона пока не подтвердили информацию о смерти Стремоусова.
О смерти замглавы херсонской администрации сообщил также военный корреспондент Семен Пегов, который ведет telegram-канал WarGonzo. По его словам, гибель Стремоусова подтвердил его личный водитель.
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