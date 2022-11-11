FT: обучение украинских новобранцев в Великобритании оказалось проблемным

12 ноября 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

Организаторы также отметили проблемы в ходе их подготовки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 3000 новобранцев ВСУ закончат свое обучение в Великобритании до 25 декабря, когда у католиков празднуется Рождество Христово. Еще 7000 завершили подготовку, так как начали еще в июне этого года, однако, по словам организаторов, подготовка бойцов вызвала ряд проблем. Об этом сообщает международная газета Financial Times. Сообщается, новобранцы находятся в возрасте от 18 до 30 лет, и среди них есть женщины. Для унтер-офицеров существует отдельный курс лидерства. «Начатая в июне, программа уже обучила 7000 украинских солдат, еще 3000 должны закончить к Рождеству. Уроки включают в себя обучение обращению с оружием, базовые боевые тактики, такие как фланговые маневры, и кибербезопасность», — говорится в материале. Как отмечают организаторы обучения, пятинедельного курса не хватает на полноценную подготовку. Помимо этого там отметили еще одну деталь, которая мешает сплочению новобранцев ВСУ. «Многих украинцев не берут в одинаковые подразделения», — указали в газете. Автор статьи объяснил это тем, что военные были отправлены из разных частей вооруженных сил Ранее Евросоюз согласился создать миссию военной помощи для поддержки ВСУ. Предполагается, что там будут обучать солдат украинской армии. Обучение будет происходить на территориях государств-членов ЕС. При этом Венгрия отказалась от подготовки солдат для ВСУ. О готовности украинских солдат также высказался подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский. По его мнению, курс боевой подготовки прошло не больше, чем 20% личного состава. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Около 3000 новобранцев ВСУ закончат свое обучение в Великобритании до 25 декабря, когда у католиков празднуется Рождество Христово. Еще 7000 завершили подготовку, так как начали еще в июне этого года, однако, по словам организаторов, подготовка бойцов вызвала ряд проблем. Об этом сообщает международная газета Financial Times. Сообщается, новобранцы находятся в возрасте от 18 до 30 лет, и среди них есть женщины. Для унтер-офицеров существует отдельный курс лидерства. «Начатая в июне, программа уже обучила 7000 украинских солдат, еще 3000 должны закончить к Рождеству. Уроки включают в себя обучение обращению с оружием, базовые боевые тактики, такие как фланговые маневры, и кибербезопасность», — говорится в материале. Как отмечают организаторы обучения, пятинедельного курса не хватает на полноценную подготовку. Помимо этого там отметили еще одну деталь, которая мешает сплочению новобранцев ВСУ. «Многих украинцев не берут в одинаковые подразделения», — указали в газете. Автор статьи объяснил это тем, что военные были отправлены из разных частей вооруженных сил Ранее Евросоюз согласился создать миссию военной помощи для поддержки ВСУ. Предполагается, что там будут обучать солдат украинской армии. Обучение будет происходить на территориях государств-членов ЕС. При этом Венгрия отказалась от подготовки солдат для ВСУ. О готовности украинских солдат также высказался подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский. По его мнению, курс боевой подготовки прошло не больше, чем 20% личного состава.