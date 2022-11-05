В Народной милиции ДНР оценили боеподготовку украинских войск

Подполковник НМ ДНР Баевский: курс боевой подготовки прошла лишь пятая часть личного состава ВСУ

05 ноября 2022 в 07:30 Размер текста - 17 +

Только 10-20% из личного состава ВСУ прошли полноценную подготовку, сообщили в народной милиции ДНР Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полный курс обучения и слаживания в рядах Вооруженных сил Украины прошли только 10-20% от личного состава. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский. «Я думаю, что процентов 10-20 прошли какой-то курс боевой подготовки и слаживания», — цитирует Баевского ТАСС. Он отмечает, что большая половина армии способна выполнять какие-либо задачи, но в первую очередь из-за плохой подготовки она подпадает под категорию «пушечное мясо». Они служат только лишь для оповещения своих резервов об идущем наступлении. Также Баевский добавил, что накачка украинской армии происходит с 2014 года. Эта накачка финансовая и идеологическая. «Украинских бойцов готовили не для того, чтобы победить Россию, а для нанесения ей максимального урона», — заключил Баевский. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Чехию присоединиться к обучению солдат ВСУ и ремонту военной техники. МИД РФ заявлял, что подготовка странами НАТО украинских военнослужащих делает эту организацию стороной конфликта на Украине, передает «Федеральное агентство новостей». Также Соединенные Штаты помогали Украине вести контрнаступление на харьковском направлении, сообщает «Национальная служба новостей».

Полный курс обучения и слаживания в рядах Вооруженных сил Украины прошли только 10-20% от личного состава. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский. «Я думаю, что процентов 10-20 прошли какой-то курс боевой подготовки и слаживания», — цитирует Баевского ТАСС. Он отмечает, что большая половина армии способна выполнять какие-либо задачи, но в первую очередь из-за плохой подготовки она подпадает под категорию «пушечное мясо». Они служат только лишь для оповещения своих резервов об идущем наступлении. Также Баевский добавил, что накачка украинской армии происходит с 2014 года. Эта накачка финансовая и идеологическая. «Украинских бойцов готовили не для того, чтобы победить Россию, а для нанесения ей максимального урона», — заключил Баевский. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Чехию присоединиться к обучению солдат ВСУ и ремонту военной техники. МИД РФ заявлял, что подготовка странами НАТО украинских военнослужащих делает эту организацию стороной конфликта на Украине, передает «Федеральное агентство новостей». Также Соединенные Штаты помогали Украине вести контрнаступление на харьковском направлении, сообщает «Национальная служба новостей».