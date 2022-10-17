Венгрия отказалась обучать украинских военных

17 октября 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

По словам Сийярто, Венгрия — единственная страна, не поддерживающая инициативу ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Венгрия не будет принимать участие в подготовке украинских военных в Европе в рамках миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины. С таким заявлением выступил представитель МИД Венгрии Петер Сийярто. «Венгрия оказалась единственной из стран ЕС, не поддержавшей инициативу по подготовке украинских военных в Европе, не примет в ней участие», — сказал Сийярто в ходе пресс-конференции Европейского Союза. Трансляция пресс-конференции совета ЕС по иностранным делам велась на официальном сайте совета. Ранее ЕС согласился создать миссию военной помощи для поддержки ВСУ. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Борель пояснил, что Миссия военной помощи ЕС будет обучать солдат украинской армии. Обучение будет происходить на территориях государств-членов ЕС. Министры иностранных дел стран ЕС также утвердили помощь Киеву на сумму 500 млн евро, передает RT. Заседание глав МИД стран ЕС произошло 17 октября в Люксембурге, сообщает MK.ru .

Венгрия не будет принимать участие в подготовке украинских военных в Европе в рамках миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины. С таким заявлением выступил представитель МИД Венгрии Петер Сийярто. «Венгрия оказалась единственной из стран ЕС, не поддержавшей инициативу по подготовке украинских военных в Европе, не примет в ней участие», — сказал Сийярто в ходе пресс-конференции Европейского Союза. Трансляция пресс-конференции совета ЕС по иностранным делам велась на официальном сайте совета. Ранее ЕС согласился создать миссию военной помощи для поддержки ВСУ. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Борель пояснил, что Миссия военной помощи ЕС будет обучать солдат украинской армии. Обучение будет происходить на территориях государств-членов ЕС. Министры иностранных дел стран ЕС также утвердили помощь Киеву на сумму 500 млн евро, передает RT. Заседание глав МИД стран ЕС произошло 17 октября в Люксембурге, сообщает MK.ru.