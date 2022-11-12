Байден пригрозил Цзиньпину расширением военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе

12 ноября 2022 в 06:31 Размер текста - 17 +

По мнению Байдена, КНДР представляет угрозу для мира и стабильности Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден собирается предупредить председателя КНР Си Цзиньпина о возможном расширении военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за обострения угроз со стороны КНДР. Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов. «Джо Байден собирается предупредить председателя Си Цзиньпина, что обострение угроз со стороны КНДР будет означать расширение военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его мнению, КНДР представляет угрозу не только для США, Южной Кореи и Японии, но и для мира и стабильности во всем регионе», — цитирует ТАСС Джейка Салливана. Ранее КНДР запустила в сторону Японского моря около десяти ракет разных типов. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что ракетные испытания КНДР являются ответом на совместные учения Южной Кореи и США. Правительство США пригрозило Пхеньяну санкциями и отправкой атомного авианосца в Японское море для поддержки Японии и Южной Кореи.

Президент США Джо Байден собирается предупредить председателя КНР Си Цзиньпина о возможном расширении военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за обострения угроз со стороны КНДР. Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов. «Джо Байден собирается предупредить председателя Си Цзиньпина, что обострение угроз со стороны КНДР будет означать расширение военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его мнению, КНДР представляет угрозу не только для США, Южной Кореи и Японии, но и для мира и стабильности во всем регионе», — цитирует ТАСС Джейка Салливана. Ранее КНДР запустила в сторону Японского моря около десяти ракет разных типов. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что ракетные испытания КНДР являются ответом на совместные учения Южной Кореи и США. Правительство США пригрозило Пхеньяну санкциями и отправкой атомного авианосца в Японское море для поддержки Японии и Южной Кореи.