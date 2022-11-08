США пригрозили КНДР ядерным авианосцем

08 ноября 2022 в 05:55 Размер текста - 17 +

Власти США поддержат Японию и Южную Корею, если КНДР решит провести ядерное испытание Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Правительство США направит атомный авианосец в Японское море для поддержки Японии и Республики Кореи в случае, если КНДР решит провести ядерное испытание. Об этом пишет Kyodo. «США планирует развернуть авианосец в Японском море для демонстрации силы, если Северная Корея проведет ядерное испытание. Такое решение будет принято также для демонстрации поддержки Японии и Южной Кореи», — говорится в сообщении агентства. Также в случае проведения испытания Вашингтон, Сеул и Токио введут дополнительные санкции против Пхеньяна. Они усилят ограничения на экспорт в страну нефти, нефтепродуктов и «затронут группировки хакеров, которые связаны с северокорейскими властями». Ранее агентство Yonhap сообщало, что КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Северная Корея заявила, что эти испытания являлись справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи. Также МИД КНДР обвинило руководство США в разжигании ядерной войны и предупредило, что Вашингтон заплатит высокую цену, если решится применить к Пхеньяну силу.

Правительство США направит атомный авианосец в Японское море для поддержки Японии и Республики Кореи в случае, если КНДР решит провести ядерное испытание. Об этом пишет Kyodo. «США планирует развернуть авианосец в Японском море для демонстрации силы, если Северная Корея проведет ядерное испытание. Такое решение будет принято также для демонстрации поддержки Японии и Южной Кореи», — говорится в сообщении агентства. Также в случае проведения испытания Вашингтон, Сеул и Токио введут дополнительные санкции против Пхеньяна. Они усилят ограничения на экспорт в страну нефти, нефтепродуктов и «затронут группировки хакеров, которые связаны с северокорейскими властями». Ранее агентство Yonhap сообщало, что КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Северная Корея заявила, что эти испытания являлись справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи. Также МИД КНДР обвинило руководство США в разжигании ядерной войны и предупредило, что Вашингтон заплатит высокую цену, если решится применить к Пхеньяну силу.