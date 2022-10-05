В КНДР назвали свои ракетные пуски ответом США и Южной Корее

06 октября 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

В КНДР объяснили запуски ракет ответом на провокации США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ракетные испытания КНДР в Японском море являются справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). «КНДР рассматривает передислокацию ударной авианосной группы США в воды близ Корейского полуострова как серьезную угрозу стабильности на Корейском полуострове и в прилегающих регионах», — говорится в сообщении агентства. Дополняется, что МИД Северной Кореи осуждает США и государства-сателлиты за «несправедливую постановку в СБ ООН вопроса о должных действиях нашей армии в ответ на американо-южнокорейские объединенные учения». Ранее агентство Yonhap сообщало, что КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, передает RT. Американский авианосец «Рональд Рейган» на полпути поменял курс после запуска ракеты из Северной Кореи, пишет «Царьград». Южная Корея и США во время учений «обстреляли сами себя».

Ракетные испытания КНДР в Японском море являются справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). «КНДР рассматривает передислокацию ударной авианосной группы США в воды близ Корейского полуострова как серьезную угрозу стабильности на Корейском полуострове и в прилегающих регионах», — говорится в сообщении агентства. Дополняется, что МИД Северной Кореи осуждает США и государства-сателлиты за «несправедливую постановку в СБ ООН вопроса о должных действиях нашей армии в ответ на американо-южнокорейские объединенные учения». Ранее агентство Yonhap сообщало, что КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, передает RT. Американский авианосец «Рональд Рейган» на полпути поменял курс после запуска ракеты из Северной Кореи, пишет «Царьград». Южная Корея и США во время учений «обстреляли сами себя».