РИА Новости: СБУ устраивает массовые облавы в Николаеве

В городе расставлены блокпосты, утверждает активист подполья Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Николаеве на Украине идут массовые проверки населения на улицах и в квартирах. Их проводит СБУ, сообщил активист подполья.

«СБУ теперь шмонает весь город. То ли им статистику нужно поднимать к концу года, то ли это мы (подпольщики) их так напугали, что они теперь в каждом жителе ищут российское подполье. Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, фотографируют документы и переписки в телефоне», — сообщил РИА Новости активист.

По его данным, жителей Николаева допрашивают, чтобы узнать о родственниках из России. Активист передал несколько видеозаписей с улиц города. Видно, что в Николаеве расставлены блокпосты из мешков с песком, противотанковые ежи. По городу передвигаются украинские военные.

Ранее сообщалось, что в районе Николаева ракетным ударом ВС РФ поражен штаб одного иностранных наемников. В городе периодически происходят взрывы. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса от геноцида киевской власти.