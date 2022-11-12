Власти сообщили о приостановке движения машин по Крымскому мосту

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
Движение на Крымском мосту приостановлено из-за ремонтно-восстановительных работ Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили из-за проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Работы будут вести 12 ноября с 04:00 до 16:00. Из-за этого движение автомобильного транспорта временно ограничат», — сообщается в telegram-канале оперштаба. Краевой минтранс рекомендует жителям воздержаться от поездок, а также следить за обновлением информации.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях загорелась цистерна с топливом. Часть автодороги оказалась разрушена. Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, мост должен быть полностью восстановлен подрядчиком «Нижнеангарсктрансстрой» до 1 июля 2023 года.

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Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили из-за проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. «Работы будут вести 12 ноября с 04:00 до 16:00. Из-за этого движение автомобильного транспорта временно ограничат», — сообщается в telegram-канале оперштаба. Краевой минтранс рекомендует жителям воздержаться от поездок, а также следить за обновлением информации. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях загорелась цистерна с топливом. Часть автодороги оказалась разрушена. Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, мост должен быть полностью восстановлен подрядчиком «Нижнеангарсктрансстрой» до 1 июля 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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