Мишустин назвал дедлайн для восстановления крымского моста

Мишустин: Крымский мост будет восстановлен до 1 июля 2023 года
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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, мишустин михаил
Согласно указу Мишустина, работы по восстановлению моста должны быть завершены 1 июля следующего года Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Крымский мост должен быть полностью восстановлен подрядчиком «Нижнеангарсктрансстрой» до 1 июля 2023 года. Об этом сообщается в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Определить [работы] предельным сроком на который заключаются государственные контракты на выполнение работ 1 июля 2023 года», — говорится в указе Мишустина. Он опубликован на портале правовой информации РФ.

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Крымский мост должен быть полностью восстановлен подрядчиком «Нижнеангарсктрансстрой» до 1 июля 2023 года. Об этом сообщается в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина. «Определить [работы] предельным сроком на который заключаются государственные контракты на выполнение работ 1 июля 2023 года», — говорится в указе Мишустина. Он опубликован на портале правовой информации РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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