Мишустин назвал дедлайн для восстановления крымского моста

Согласно указу Мишустина, работы по восстановлению моста должны быть завершены 1 июля следующего года
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Крымский мост должен быть полностью восстановлен подрядчиком «Нижнеангарсктрансстрой» до 1 июля 2023 года. Об этом сообщается в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
«Определить [работы] предельным сроком на который заключаются государственные контракты на выполнение работ 1 июля 2023 года», — говорится в указе Мишустина. Он опубликован на портале правовой информации РФ.
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