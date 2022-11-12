WP: поражение Украины будет зависеть от одного решения

WP: новый состав Конгресса станет причиной проигрыша Украины
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Без поддержки Запада экономика Украины рухнет, пишут в The Washington Post Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Судьба Украины в спецоперации напрямую будет зависеть от решения нового состава конгресса США. Большинство республиканцев в случае победы на промежуточных выборах намерены сократить помощь Киеву. Об этом сообщает The Washington Post.

«Новый состав конгресса может стать причиной того, что Украина проиграет конфликт с Россией. Республиканское большинство в палате представителей сократит помощь Украине, особенно финансовую», — написал в статье Джош Рогин. Он добавил, что соуращение помощи — главный страх Киева.

Журналист отметил, что путь конгресса к одобрению поддержки Украины в следующем году обещает быть тернистым. Лидеры республиканцев уже обсуждают изменение пакета помощи Киеву. Некоторые ультраправые законодатели выступают за полное прекращение поддержки. Однако многие их однопартийцы стремятся урезать экономическую и сохранить при этом военную помощь, отметил Рогин.

Ссылаясь на официальные лица Украины, издание подчеркивает, что без поддержки США и Европы экономика страны вскоре может рухнуть. Если это произойдет, ВСУ не смогут продолжать участие в боевых действиях.

«Денежная поддержка наших государственных финансов в наших глазах… является частью помощи нам в вопросах безопасности и военной поддержки. Без этой поддержки [со стороны Запада] наши государственные финансы рухнут. А это означает немедленную победу России», — передает издание слова заместителя министра экономики Украины Тараса Качки.

Ранее лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти заявил о предполагаемой победе в промежуточных выборах в конгресс, сообщает RT. Конгрессвумен Грин высказала мнение, что при республиканцах Украина не получит от США ни цента, передает «Царьград».

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Судьба Украины в спецоперации напрямую будет зависеть от решения нового состава конгресса США. Большинство республиканцев в случае победы на промежуточных выборах намерены сократить помощь Киеву. Об этом сообщает The Washington Post. «Новый состав конгресса может стать причиной того, что Украина проиграет конфликт с Россией. Республиканское большинство в палате представителей сократит помощь Украине, особенно финансовую», — написал в статье Джош Рогин. Он добавил, что соуращение помощи — главный страх Киева. Журналист отметил, что путь конгресса к одобрению поддержки Украины в следующем году обещает быть тернистым. Лидеры республиканцев уже обсуждают изменение пакета помощи Киеву. Некоторые ультраправые законодатели выступают за полное прекращение поддержки. Однако многие их однопартийцы стремятся урезать экономическую и сохранить при этом военную помощь, отметил Рогин. Ссылаясь на официальные лица Украины, издание подчеркивает, что без поддержки США и Европы экономика страны вскоре может рухнуть. Если это произойдет, ВСУ не смогут продолжать участие в боевых действиях. «Денежная поддержка наших государственных финансов в наших глазах… является частью помощи нам в вопросах безопасности и военной поддержки. Без этой поддержки [со стороны Запада] наши государственные финансы рухнут. А это означает немедленную победу России», — передает издание слова заместителя министра экономики Украины Тараса Качки. Ранее лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти заявил о предполагаемой победе в промежуточных выборах в конгресс, сообщает RT. Конгрессвумен Грин высказала мнение, что при республиканцах Украина не получит от США ни цента, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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