Мурашко заявил, что Россия отвергает все замечания по спецоперации

Россия отвергает замечания других стран по поводу спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на саммите G20.
«Решительно отвергаем критические замечания, сделанные некоторыми странами „Группы двадцати“ в отношении специальной военной операции Российской Федерации», — сказал Мурашко во время выступления по видео-конференц-связи. Информацию передает РИА Новости.
По его словам, основанием спецоперации стало право на самооборону, которое предусмотрено Уставом ООН. Россия уведомляла об этом Совбез ООН, высказался он. Спецоперация проводится для защиты мирных граждан, сказал Мурашко.
Страны Запада критикуют Россию из-за спецоперации на Украине и активно поддерживают Киев. Также в отношении РФ введены санкции. Евросоюз собирается устроить бойкот российской делегации и будет стремиться изолировать страну от саммита G20, передает «Ридус» со ссылкой на The Telegraph. Президент РФ Владимир Путин решил не ехать на мероприятие из-за плотного графика, сообщали в Кремле. Также от личного участия в саммите отказался президент Украины Владимир Зеленский. Делегацию России на G20 возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Россия отвергает замечания других стран по поводу спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на саммите G20. «Решительно отвергаем критические замечания, сделанные некоторыми странами „Группы двадцати“ в отношении специальной военной операции Российской Федерации», — сказал Мурашко во время выступления по видео-конференц-связи. Информацию передает РИА Новости. По его словам, основанием спецоперации стало право на самооборону, которое предусмотрено Уставом ООН. Россия уведомляла об этом Совбез ООН, высказался он. Спецоперация проводится для защиты мирных граждан, сказал Мурашко. Страны Запада критикуют Россию из-за спецоперации на Украине и активно поддерживают Киев. Также в отношении РФ введены санкции. Евросоюз собирается устроить бойкот российской делегации и будет стремиться изолировать страну от саммита G20, передает «Ридус» со ссылкой на The Telegraph. Президент РФ Владимир Путин решил не ехать на мероприятие из-за плотного графика, сообщали в Кремле. Также от личного участия в саммите отказался президент Украины Владимир Зеленский. Делегацию России на G20 возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.