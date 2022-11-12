Омбудсмен Сердюкова: Киев передал ЛНР тело военнослужащего со следами пыток

12 ноября 2022 в 23:19 Размер текста - 17 +

Военный скончался от раны на левой ноге в результате острой кровопотери Фото: Анна Майорова © URA.RU Киев при обмене тел погибших передал Луганской Народной Республике (ЛНР) тело военнослужащего Народной милиции с прижизненными следами пыток. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. «На теле погибшего явно видны прижизненные следы пыток», — доложила Сердюкова в беседе с РИА Новости. Она добавила, что, согласно свидетельству о смерти, выданному украинской стороной, военнослужащий скончался от раны на левой ноге в результате острой кровопотери. Кроме того, во время осмотра погибшего были обнаружены многочисленные увечья на его теле: переломанная фаланга пальца правой руки, переломанная левая кисть, след от огнестрельного ранения на левой голени. Также виднелись следы от сильных ожогов, предположительно они появились после контакта с горячей лампой. Известно, что военнослужащий был ранен на поле боя и попал в плен в сентябре в районе города Балаклея (город в Изюмском районе Харьковской области). Сердюкова подчеркнула, что налицо нарушение Женевской конвенции в части обращения с военнопленными. Она добавила, что информацию о пытках погибшего передадут представителям Международного Комитета Красного Креста. Ранее освобожденный из неволи боец ДНР Артур Клинов рассказывал о том, что российских пленных пытали током в течение нескольких часов, привязывая к ним провода. Также им завязывали глаза и надевали мешки на головы. «На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо «жарили», — сообщил он.

Киев при обмене тел погибших передал Луганской Народной Республике (ЛНР) тело военнослужащего Народной милиции с прижизненными следами пыток. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. «На теле погибшего явно видны прижизненные следы пыток», — доложила Сердюкова в беседе с РИА Новости. Она добавила, что, согласно свидетельству о смерти, выданному украинской стороной, военнослужащий скончался от раны на левой ноге в результате острой кровопотери. Кроме того, во время осмотра погибшего были обнаружены многочисленные увечья на его теле: переломанная фаланга пальца правой руки, переломанная левая кисть, след от огнестрельного ранения на левой голени. Также виднелись следы от сильных ожогов, предположительно они появились после контакта с горячей лампой. Известно, что военнослужащий был ранен на поле боя и попал в плен в сентябре в районе города Балаклея (город в Изюмском районе Харьковской области). Сердюкова подчеркнула, что налицо нарушение Женевской конвенции в части обращения с военнопленными. Она добавила, что информацию о пытках погибшего передадут представителям Международного Комитета Красного Креста. Ранее освобожденный из неволи боец ДНР Артур Клинов рассказывал о том, что российских пленных пытали током в течение нескольких часов, привязывая к ним провода. Также им завязывали глаза и надевали мешки на головы. «На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо «жарили», — сообщил он.