Боец ДНР рассказал о пытках током в украинском плену

Российских пленных пытали током по несколько часов, буквально «жарили». Об этом рассказал, освобожденный из неволи боец ДНР Артур Клинов.
«Провода привязывали к ним (военнопленным — ред.), и током просто били, по паре часов… Завязанные глаза, мешки на голове. С синими пальцами приезжали к нам (пленные — ред.). На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо „жарили“», — поделился сержант Клинов с РИА Новости.
Обмен военнопленными проводился 29 октября по формуле 50 на 50. Тогда удалось обменять семь бойцов из ДНР и двух из ЛНР. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что Киев освободит еще 107 российских военных. Ранее о пытках и угрозах расстрела в украинском плену рассказывал другие российские военнослужащие. Вооруженные силы РФ по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса.
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Российских пленных пытали током по несколько часов, буквально «жарили». Об этом рассказал, освобожденный из неволи боец ДНР Артур Клинов. «Провода привязывали к ним (военнопленным — ред.), и током просто били, по паре часов… Завязанные глаза, мешки на голове. С синими пальцами приезжали к нам (пленные — ред.). На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо „жарили“», — поделился сержант Клинов с РИА Новости. Обмен военнопленными проводился 29 октября по формуле 50 на 50. Тогда удалось обменять семь бойцов из ДНР и двух из ЛНР. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что Киев освободит еще 107 российских военных. Ранее о пытках и угрозах расстрела в украинском плену рассказывал другие российские военнослужащие. Вооруженные силы РФ по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса.