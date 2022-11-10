10 ноября 2022

Боец ДНР рассказал о пытках током в украинском плену

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, оружие, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, пехотинцы
Боец ДНР рассказал о жестокостях СБУ в отношении российских пленных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российских пленных пытали током по несколько часов, буквально «жарили». Об этом рассказал, освобожденный из неволи боец ДНР Артур Клинов.

«Провода привязывали к ним (военнопленным — ред.), и током просто били, по паре часов… Завязанные глаза, мешки на голове. С синими пальцами приезжали к нам (пленные — ред.). На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо „жарили“», — поделился сержант Клинов с РИА Новости.

Обмен военнопленными проводился 29 октября по формуле 50 на 50. Тогда удалось обменять семь бойцов из ДНР и двух из ЛНР. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что Киев освободит еще 107 российских военных. Ранее о пытках и угрозах расстрела в украинском плену рассказывал другие российские военнослужащие. Вооруженные силы РФ по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российских пленных пытали током по несколько часов, буквально «жарили». Об этом рассказал, освобожденный из неволи боец ДНР Артур Клинов. «Провода привязывали к ним (военнопленным — ред.), и током просто били, по паре часов… Завязанные глаза, мешки на голове. С синими пальцами приезжали к нам (пленные — ред.). На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо „жарили“», — поделился сержант Клинов с РИА Новости. Обмен военнопленными проводился 29 октября по формуле 50 на 50. Тогда удалось обменять семь бойцов из ДНР и двух из ЛНР. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что Киев освободит еще 107 российских военных. Ранее о пытках и угрозах расстрела в украинском плену рассказывал другие российские военнослужащие. Вооруженные силы РФ по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...