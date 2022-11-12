12 ноября 2022
11 ноября 2022

В Екатеринбурге в ДТП пострадал ребенок, ехавший в автомобиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Фото:

При столкновении двух легковых автомашин на улице Техническая 19, ребенок получил ушибы мягких тканей головы, находясь в детском удерживающем устройстве. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ГИБДД Екатеринбурга.

«Вечером 12 ноября водитель автомобиля „ГАЗ 3102“, двигаясь по улице Техническая, поворачивал налево, на улицу Минометчиков, на красный свет. В результате маневра в „ГАЗ 3102“ въехала „Тойота“, которая двигалась со встречного направления на разрешающий сигнал светофора. Ребенок, будучи пристегнутым и находясь в бустере, получил ушибы мягких тканей головы и был доставлен в больницу», — сообщает ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудники установили, что в столкнувшихся машинах за рулем были женщины. Водительский стаж каждой составляет два года.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП на улице Ангарская в Екатеринбурге. Водитель сбила мальчика, перебегавшего дорогу.

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При столкновении двух легковых автомашин на улице Техническая 19, ребенок получил ушибы мягких тканей головы, находясь в детском удерживающем устройстве. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ГИБДД Екатеринбурга. «Вечером 12 ноября водитель автомобиля „ГАЗ 3102“, двигаясь по улице Техническая, поворачивал налево, на улицу Минометчиков, на красный свет. В результате маневра в „ГАЗ 3102“ въехала „Тойота“, которая двигалась со встречного направления на разрешающий сигнал светофора. Ребенок, будучи пристегнутым и находясь в бустере, получил ушибы мягких тканей головы и был доставлен в больницу», — сообщает ГИБДД Екатеринбурга. Сотрудники установили, что в столкнувшихся машинах за рулем были женщины. Водительский стаж каждой составляет два года. Ранее URA.RU сообщало о ДТП на улице Ангарская в Екатеринбурге. Водитель сбила мальчика, перебегавшего дорогу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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