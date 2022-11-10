В Екатеринбурге водитель сбила несовершеннолетнего пешехода

10 ноября 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Пострадавшего мальчика с травмами увезли в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Происшествие произошло на улице Ангарская, женщина, находясь за рулем автомобиля «Лада 211540» сбила мальчика. Об этом сообщило отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «В результате ДТП пострадал 8-летний ребенок, который получил телесные повреждения и был доставлен в ДГКБ № 9. Мать мальчика рассказала сотрудникам, что сын возвращался домой из школы, увидев ее на противоположной стороне улицы, поторопился перейти дорогу и не посмотрел по сторонам», — пояснили в ГИБДД. Автолюбительница 1983 года рождения имеет стаж вождения десять лет. Увидев перебегающего дорогу мальчика, применила экстренное торможение, но наезда на него избежать не удалось. Ранее URA.RU сообщало о подростке, попавшем в ДТП в Екатеринбурге. Ребенок попал под машину, направляясь в магазин.

Происшествие произошло на улице Ангарская, женщина, находясь за рулем автомобиля «Лада 211540» сбила мальчика. Об этом сообщило отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «В результате ДТП пострадал 8-летний ребенок, который получил телесные повреждения и был доставлен в ДГКБ № 9. Мать мальчика рассказала сотрудникам, что сын возвращался домой из школы, увидев ее на противоположной стороне улицы, поторопился перейти дорогу и не посмотрел по сторонам», — пояснили в ГИБДД. Автолюбительница 1983 года рождения имеет стаж вождения десять лет. Увидев перебегающего дорогу мальчика, применила экстренное торможение, но наезда на него избежать не удалось. Ранее URA.RU сообщало о подростке, попавшем в ДТП в Екатеринбурге. Ребенок попал под машину, направляясь в магазин.