В Екатеринбурге водитель сбила несовершеннолетнего пешехода

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Пострадавшего мальчика с травмами увезли в больницу Фото:

Происшествие произошло на улице Ангарская, женщина, находясь за рулем автомобиля «Лада 211540» сбила мальчика. Об этом сообщило отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«В результате ДТП пострадал 8-летний ребенок, который получил телесные повреждения и был доставлен в ДГКБ № 9. Мать мальчика рассказала сотрудникам, что сын возвращался домой из школы, увидев ее на противоположной стороне улицы, поторопился перейти дорогу и не посмотрел по сторонам», — пояснили в ГИБДД.

Автолюбительница 1983 года рождения имеет стаж вождения десять лет. Увидев перебегающего дорогу мальчика, применила экстренное торможение, но наезда на него избежать не удалось.

Ранее URA.RU сообщало о подростке, попавшем в ДТП в Екатеринбурге. Ребенок попал под машину, направляясь в магазин.

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Происшествие произошло на улице Ангарская, женщина, находясь за рулем автомобиля «Лада 211540» сбила мальчика. Об этом сообщило отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «В результате ДТП пострадал 8-летний ребенок, который получил телесные повреждения и был доставлен в ДГКБ № 9. Мать мальчика рассказала сотрудникам, что сын возвращался домой из школы, увидев ее на противоположной стороне улицы, поторопился перейти дорогу и не посмотрел по сторонам», — пояснили в ГИБДД. Автолюбительница 1983 года рождения имеет стаж вождения десять лет. Увидев перебегающего дорогу мальчика, применила экстренное торможение, но наезда на него избежать не удалось. Ранее URA.RU сообщало о подростке, попавшем в ДТП в Екатеринбурге. Ребенок попал под машину, направляясь в магазин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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