РИА Новости: концерн «Калашников» обязали руководить поставками экипировки в ВС РФ

13 ноября 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Такое решение было принято Минпромторгом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство промышленности и торговли Российской Федерации назначило концерн «Калашников» главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию. Об этом заявил информированный источник. «Концерн „Калашников“ назначен сводным интегратором данных и координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, участвующие в кооперации по поставкам элементов боевой экипировки военнослужащим, а это десятки государственных и частных компаний и даже индивидуальные предприниматели, будут на регулярной основе отчитываться „Калашникову“ о поставках бронежилетов, шлемов и иных элементов экипировки в ВС РФ», — рассказал источник РИА Новости. Он пояснил, что на сегодняшний день вся система снабжения работает в «максимально стрессовых условиях». Собеседник агентства напомнил, что за последние пять лет в российскую армию было поставлено порядка 300 тысяч комплектов боевых экипировки. В то же время с начала спецоперации РФ на Украине на фронт ушло свыше 300 новых бойцов, которых нужно снабдить всем необходимым. Отныне Минпромторг будет следить за порядком предоставления концерном всей экипировки войскам РФ. За октябрь партия «Единая Россия» собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. Это была не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую ЕР передала российским военным.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации назначило концерн «Калашников» главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию. Об этом заявил информированный источник. «Концерн „Калашников“ назначен сводным интегратором данных и координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, участвующие в кооперации по поставкам элементов боевой экипировки военнослужащим, а это десятки государственных и частных компаний и даже индивидуальные предприниматели, будут на регулярной основе отчитываться „Калашникову“ о поставках бронежилетов, шлемов и иных элементов экипировки в ВС РФ», — рассказал источник РИА Новости. Он пояснил, что на сегодняшний день вся система снабжения работает в «максимально стрессовых условиях». Собеседник агентства напомнил, что за последние пять лет в российскую армию было поставлено порядка 300 тысяч комплектов боевых экипировки. В то же время с начала спецоперации РФ на Украине на фронт ушло свыше 300 новых бойцов, которых нужно снабдить всем необходимым. Отныне Минпромторг будет следить за порядком предоставления концерном всей экипировки войскам РФ. За октябрь партия «Единая Россия» собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. Это была не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую ЕР передала российским военным.