Рогозин призвал добровольцев ехать на фронт

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Марафон
Вся Россия должна осознать, что сейчас для нее решается очень многое, заявил Рогозин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава группы военных советников в зоне спецоперации Дмитрий Рогозин призвал россиян записываться в ряды добровольцев. По его словам, в конфликте на Украине для России решается очень многое и сплоченность всех россиян будет весомым преимуществом.

«Я призываю мужчин России записываться в ряды добровольцев», — цитирует Рогозина РИА Новости. Он отметил, что мужчины, которые прожили жизнь и знают как сберечь товарища, будут очень полезны на фронте. Рогозин добавил, что все россияне должны осознать, что в конфликте на Украине для России решается многое, если не все.

Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был официально назначен главой группы военных советников в зоне СВО. Группа будет оказывать военно-техническую поддержку силам ДНР.

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Глава группы военных советников в зоне спецоперации Дмитрий Рогозин призвал россиян записываться в ряды добровольцев. По его словам, в конфликте на Украине для России решается очень многое и сплоченность всех россиян будет весомым преимуществом. «Я призываю мужчин России записываться в ряды добровольцев», — цитирует Рогозина РИА Новости. Он отметил, что мужчины, которые прожили жизнь и знают как сберечь товарища, будут очень полезны на фронте. Рогозин добавил, что все россияне должны осознать, что в конфликте на Украине для России решается многое, если не все. Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был официально назначен главой группы военных советников в зоне СВО. Группа будет оказывать военно-техническую поддержку силам ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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