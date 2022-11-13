Рогозин призвал добровольцев ехать на фронт

13 ноября 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Вся Россия должна осознать, что сейчас для нее решается очень многое, заявил Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава группы военных советников в зоне спецоперации Дмитрий Рогозин призвал россиян записываться в ряды добровольцев. По его словам, в конфликте на Украине для России решается очень многое и сплоченность всех россиян будет весомым преимуществом. «Я призываю мужчин России записываться в ряды добровольцев», — цитирует Рогозина РИА Новости. Он отметил, что мужчины, которые прожили жизнь и знают как сберечь товарища, будут очень полезны на фронте. Рогозин добавил, что все россияне должны осознать, что в конфликте на Украине для России решается многое, если не все. Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был официально назначен главой группы военных советников в зоне СВО. Группа будет оказывать военно-техническую поддержку силам ДНР.

Глава группы военных советников в зоне спецоперации Дмитрий Рогозин призвал россиян записываться в ряды добровольцев. По его словам, в конфликте на Украине для России решается очень многое и сплоченность всех россиян будет весомым преимуществом. «Я призываю мужчин России записываться в ряды добровольцев», — цитирует Рогозина РИА Новости. Он отметил, что мужчины, которые прожили жизнь и знают как сберечь товарища, будут очень полезны на фронте. Рогозин добавил, что все россияне должны осознать, что в конфликте на Украине для России решается многое, если не все. Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был официально назначен главой группы военных советников в зоне СВО. Группа будет оказывать военно-техническую поддержку силам ДНР.