Немецкий политик назвала США и Европу поджигателями войны на Украине

Бывший депутат Европарламента Дейли: Вашингтон развязал на Украине пропагандистскую войну

13 ноября 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Отправка оружия в зону боевых действий обычно не практикуется на международном уровне, заявила Дэйли Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон развязал против России самую настоящую пропагандистскую войну. Ему невыгодно мирное решение конфликта, наоборот — США и страны Европы обостряют ситуацию, активно поставляя ВСУ оружие, считает бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли. «Многие обвиняют Россию в пропаганде, однако на самом деле пропагандисты — это финансируемые США аналитические центры и СМИ», — приводит ее слова JungeWelt. Также она назвала поведение Запада полнейшим лицемерием. «Отправка оружия в зону боевых действий обычно никогда не практикуется на международном уровне. По иронии судьбы, эти поджигатели войны из ЕС сейчас отправляют оружие на Украину, но никогда не подумают сделать это для Палестины или Йемена», — заявила изданию Дэйли. По словам политика, США подстроили этот сценарий для ослабления России. «Они подогревали нестабильность в регионе с 2014 года, и с тех пор в Донбассе продолжается конфликт, в котором погибли около 15 тысяч человек, а русское население подвергается дискриминации», — подытожила бывший член Европарламента. После начала спецоперации страны Запада активно поставляют Киеву разного рода вооружение. Так, например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул о том, что к 2023 году в страну прибудут новые системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны.

Вашингтон развязал против России самую настоящую пропагандистскую войну. Ему невыгодно мирное решение конфликта, наоборот — США и страны Европы обостряют ситуацию, активно поставляя ВСУ оружие, считает бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли. «Многие обвиняют Россию в пропаганде, однако на самом деле пропагандисты — это финансируемые США аналитические центры и СМИ», — приводит ее слова JungeWelt. Также она назвала поведение Запада полнейшим лицемерием. «Отправка оружия в зону боевых действий обычно никогда не практикуется на международном уровне. По иронии судьбы, эти поджигатели войны из ЕС сейчас отправляют оружие на Украину, но никогда не подумают сделать это для Палестины или Йемена», — заявила изданию Дэйли. По словам политика, США подстроили этот сценарий для ослабления России. «Они подогревали нестабильность в регионе с 2014 года, и с тех пор в Донбассе продолжается конфликт, в котором погибли около 15 тысяч человек, а русское население подвергается дискриминации», — подытожила бывший член Европарламента. После начала спецоперации страны Запада активно поставляют Киеву разного рода вооружение. Так, например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул о том, что к 2023 году в страну прибудут новые системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны.