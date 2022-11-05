Кулеба намекнул на подарок от Запада к Новому году

Глава МИД Украины: Киев договорился с Западом о поставках новых систем ПВО и ПРО
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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
Зеленский уже достиг с некоторыми странами договоренности о поставках ПВО и ПРО, заявил Кулеба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев до конца года ожидает поставок новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны от стран Запада. На это намекнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень много, начиная от систем ПВО», — передает слова Кулебы журнал «Новое время». Также министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже достиг с некоторыми странами договоренности о передаче ПВО и ПРО. Они будут реализованы до конца года.

Запад снабжает Киев оружием и техникой с самого начала спецоперации. Ранее Пентагон сообщил о расширении военной помощи Киеву, передает «Взгляд». Также сообщалось о поставках в Украину восьми норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщило военное ведомство США.

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Киев до конца года ожидает поставок новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны от стран Запада. На это намекнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень много, начиная от систем ПВО», — передает слова Кулебы журнал «Новое время». Также министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже достиг с некоторыми странами договоренности о передаче ПВО и ПРО. Они будут реализованы до конца года. Запад снабжает Киев оружием и техникой с самого начала спецоперации. Ранее Пентагон сообщил о расширении военной помощи Киеву, передает «Взгляд». Также сообщалось о поставках в Украину восьми норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщило военное ведомство США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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