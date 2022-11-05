Кулеба намекнул на подарок от Запада к Новому году

Глава МИД Украины: Киев договорился с Западом о поставках новых систем ПВО и ПРО

05 ноября 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Зеленский уже достиг с некоторыми странами договоренности о поставках ПВО и ПРО, заявил Кулеба Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев до конца года ожидает поставок новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны от стран Запада. На это намекнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень много, начиная от систем ПВО», — передает слова Кулебы журнал «Новое время». Также министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже достиг с некоторыми странами договоренности о передаче ПВО и ПРО. Они будут реализованы до конца года. Запад снабжает Киев оружием и техникой с самого начала спецоперации. Ранее Пентагон сообщил о расширении военной помощи Киеву, передает «Взгляд». Также сообщалось о поставках в Украину восьми норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщило военное ведомство США.

Киев до конца года ожидает поставок новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны от стран Запада. На это намекнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень много, начиная от систем ПВО», — передает слова Кулебы журнал «Новое время». Также министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже достиг с некоторыми странами договоренности о передаче ПВО и ПРО. Они будут реализованы до конца года. Запад снабжает Киев оружием и техникой с самого начала спецоперации. Ранее Пентагон сообщил о расширении военной помощи Киеву, передает «Взгляд». Также сообщалось о поставках в Украину восьми норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщило военное ведомство США.