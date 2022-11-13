The Times: планы Зеленского ударить по Крыму оставят его без помощи Запада

13 ноября 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

В случае ударов по Крыму у Запада возникнут дилеммы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если президент Украины Владимир Зеленский решит нанести прямой удар по Крыму, то Запад может пересмотреть помощь Киеву. Об этом пишет британская газета The Times. «Одним из их ночных кошмаров было именно то, что украинцы могут подсмотреть возможность сделать какой-то прямой удар в сторону Крыма. Это поставило бы перед Западом ряд острых политических дилемм. Могли ли они действительно ходатайствовать перед украинцами, чтобы они не использовали свое преимущество и отвоевали как можно больше территорий?» — сообщает The Times. Издание отмечает, что среди западных союзников нарастают разногласия по поводу того, как может завершиться конфликт и когда должны пройти мирные переговоры. Эта напряженность будет нарастать и становиться все более опасной по мере приближения ВСУ к Крыму, передает газета. Украина уже наносила удары по Крыму. В частности, СК заявлял, что за подрывом Крымского моста стоят спецслужбы Украины. Западные страны отправляют на Украину оружие и оказывают стране финансовую помощь. Ранее США при передаче Киеву РСЗО HIMARS попросили от Украины пообещать не использовать это вооружение для ударов по РФ. На Западе заявляли, что опасаются распространения конфликта за пределы Украины.

Если президент Украины Владимир Зеленский решит нанести прямой удар по Крыму, то Запад может пересмотреть помощь Киеву. Об этом пишет британская газета The Times. «Одним из их ночных кошмаров было именно то, что украинцы могут подсмотреть возможность сделать какой-то прямой удар в сторону Крыма. Это поставило бы перед Западом ряд острых политических дилемм. Могли ли они действительно ходатайствовать перед украинцами, чтобы они не использовали свое преимущество и отвоевали как можно больше территорий?» — сообщает The Times. Издание отмечает, что среди западных союзников нарастают разногласия по поводу того, как может завершиться конфликт и когда должны пройти мирные переговоры. Эта напряженность будет нарастать и становиться все более опасной по мере приближения ВСУ к Крыму, передает газета. Украина уже наносила удары по Крыму. В частности, СК заявлял, что за подрывом Крымского моста стоят спецслужбы Украины. Западные страны отправляют на Украину оружие и оказывают стране финансовую помощь. Ранее США при передаче Киеву РСЗО HIMARS попросили от Украины пообещать не использовать это вооружение для ударов по РФ. На Западе заявляли, что опасаются распространения конфликта за пределы Украины.