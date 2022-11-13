Путин поручил провести частичную демобилизацию в РФ

Студентов Донбасса отправят домой
новость из сюжетаМобилизация в России
Президент России Владимир Путин поручил организовать демобилизацию студентов из Донбасса, которых призывали на службу. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — цитирует РИА Новости Пескова.
Донбасс вошел в состав России в результате проведения спецоперации на Украине. 21 сентября в России началась частичная мобилизация, которая завершилась в конце октября. Студентам очной формы обучения предоставляли отсрочку, если они впервые получают образование, передает «ОТР».
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