Путин поручил провести частичную демобилизацию в РФ

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Студентов Донбасса отправят домой Фото:
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Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин поручил организовать демобилизацию студентов из Донбасса, которых призывали на службу. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — цитирует РИА Новости Пескова.

Донбасс вошел в состав России в результате проведения спецоперации на Украине. 21 сентября в России началась частичная мобилизация, которая завершилась в конце октября. Студентам очной формы обучения предоставляли отсрочку, если они впервые получают образование, передает «ОТР».

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Президент России Владимир Путин поручил организовать демобилизацию студентов из Донбасса, которых призывали на службу. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — цитирует РИА Новости Пескова. Донбасс вошел в состав России в результате проведения спецоперации на Украине. 21 сентября в России началась частичная мобилизация, которая завершилась в конце октября. Студентам очной формы обучения предоставляли отсрочку, если они впервые получают образование, передает «ОТР».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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