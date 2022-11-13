Los Angeles Times: Байдена ждет провал в попытке подружиться с союзником Путина

13 ноября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявлял, что не хочет конфликтовать с Китаем Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Президента США Джо Байдена ждет провал, если он попробует наладить взаимоотношения с председателем КНР Си Цзиньпином, который является союзником российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает американская газета Los Angeles Times. «Официальные лица США говорят, что они все еще надеются возобновить переговоры с Китаем в областях, где две страны могут сотрудничать. Две страны по-прежнему сталкиваются с гораздо большим количеством возможностей для конфликта. Противостояние может легко стать более опасным», — отмечает Los Angeles Times. Издание называет Китай союзником России. Взаимоотношения США и Китая ухудшились из-за несогласия по поводу Тайваня. Следующая избирательная кампания на острове будет в следующем году, и Тайвань может призвать США к признанию независимости, что Китай расценит как переход «красных линий», передает газета. Китай не признает независимость Тайваня, поэтому не одобряет вмешательство других стран. Пекин выразил решительный протест Вашингтону после того, как остров посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Байден заверил, что США не хотят конфликта с Китаем, хотя продолжат конкурировать с ним.

Президента США Джо Байдена ждет провал, если он попробует наладить взаимоотношения с председателем КНР Си Цзиньпином, который является союзником российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает американская газета Los Angeles Times. «Официальные лица США говорят, что они все еще надеются возобновить переговоры с Китаем в областях, где две страны могут сотрудничать. Две страны по-прежнему сталкиваются с гораздо большим количеством возможностей для конфликта. Противостояние может легко стать более опасным», — отмечает Los Angeles Times. Издание называет Китай союзником России. Взаимоотношения США и Китая ухудшились из-за несогласия по поводу Тайваня. Следующая избирательная кампания на острове будет в следующем году, и Тайвань может призвать США к признанию независимости, что Китай расценит как переход «красных линий», передает газета. Китай не признает независимость Тайваня, поэтому не одобряет вмешательство других стран. Пекин выразил решительный протест Вашингтону после того, как остров посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Байден заверил, что США не хотят конфликта с Китаем, хотя продолжат конкурировать с ним.