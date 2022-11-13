Байден заявил, что США не хотят конфликта с Китаем

13 ноября 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

США продолжит конкурировать с КНР, но внимательно будет следить за тем, чтобы это не переросло в конфликт, заявил Байден Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU США будут продолжать конкурировать с Китаем и обращать внимание на нарушения прав человека в этой стране, но при этом у них нет никакого желания в возникновении конфликта между обеими странами. Об этом президент США Джо Байден сообщил на Восточноазиатском саммите в Камбодже. «Соединенные Штаты будут следить за тем, чтобы конкуренция с Китаем не перерастала в конфликт», — заявил Байден. Текст заявления опубликован на сайте Белого дома. Он отметил важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе. При этом Вашингтон не отказывается от конкуренции и борьбы с нарушениями прав человека в Китае. Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что армия США является самой боеспособной армией в мире. И добавил, что в Китае об этом прекрасно осведомлены.

США будут продолжать конкурировать с Китаем и обращать внимание на нарушения прав человека в этой стране, но при этом у них нет никакого желания в возникновении конфликта между обеими странами. Об этом президент США Джо Байден сообщил на Восточноазиатском саммите в Камбодже. «Соединенные Штаты будут следить за тем, чтобы конкуренция с Китаем не перерастала в конфликт», — заявил Байден. Текст заявления опубликован на сайте Белого дома. Он отметил важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе. При этом Вашингтон не отказывается от конкуренции и борьбы с нарушениями прав человека в Китае. Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что армия США является самой боеспособной армией в мире. И добавил, что в Китае об этом прекрасно осведомлены.