Politico: Индонезия призвала Запад меньше критиковать Россию на саммите G20

13 ноября 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

Россию на G20 представляет Сергей Лавров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент Индонезии Джоко Видодо призвал западных коллег ослабить критику России на саммите G20. Об этом сообщает издание Politico. «Американские, европейские, австралийские, канадские и японские официальные лица входят в число тех, на кого оказывают давление индонезийские коллеги, вплоть до президента Джоко Видодо. Индонезия хочет, чтобы они проявили „гибкость“ и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики в отношении России», — передает Politico со ссылкой на дипломатов. Президент Индонезии будет считать «личным успехом», если будет заключена декларация по итогам мероприятия. Также Видодо стремится не допустить исключения России из G20, отмечает издание. Саммит G20 состоится в Индонезии с 15 по 16 ноября, от российской делегации туда поехал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ОТР. Президент РФ Владимир Путин отказался от участия из-за своего графика, сообщали в Кремле. Ранее The Daily Telegraph писал, что Евросоюз планирует бойкотировать и изолировать российскую делегацию.

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал западных коллег ослабить критику России на саммите G20. Об этом сообщает издание Politico. «Американские, европейские, австралийские, канадские и японские официальные лица входят в число тех, на кого оказывают давление индонезийские коллеги, вплоть до президента Джоко Видодо. Индонезия хочет, чтобы они проявили „гибкость“ и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики в отношении России», — передает Politico со ссылкой на дипломатов. Президент Индонезии будет считать «личным успехом», если будет заключена декларация по итогам мероприятия. Также Видодо стремится не допустить исключения России из G20, отмечает издание. Саммит G20 состоится в Индонезии с 15 по 16 ноября, от российской делегации туда поехал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ОТР. Президент РФ Владимир Путин отказался от участия из-за своего графика, сообщали в Кремле. Ранее The Daily Telegraph писал, что Евросоюз планирует бойкотировать и изолировать российскую делегацию.