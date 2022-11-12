Telegraph: ЕС устроит «бойкот» России на саммите G20

Страны Евросоюза планируют избегать встреч с российской делегацией на саммите G20 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Великобритания и страны Евросоюза планируют бойкотировать российскую делегацию и будут стремиться изолировать ее от саммита G20. Об этом сообщил источник в европейской внешнеполитической службе.

«Это означает также препятствовать их встречам с Сергеем Лавровым или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию. Или сделать так, чтобы люди выходили, когда Россия выступает», — передает слова источника Telegraph.

При этом источник считает, что переговоры должны проводится на условиях, приемлемых для Украины. Однако ЕС и Великобритания опасаются, что положительные отношения между РФ и Китаем могут нарушить планируемую изоляцию для российской делегации.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин отказался от участия в саммите G20, вместо него на встрече будет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Также агентство сообщало, что у Москвы нет вопросов к США, поэтому встречи с американской делегацией не планируется.