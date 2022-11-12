Артюхов рассказал о перспективах развития зимнего волейбола в ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился впечатлениями после завершения первого этапа зимнего чемпионата РФ по волейболу. Глава округа в своем telegram-канале анонсировал строительство площадок для игр и проведение финала федеральных соревнований.
«Следил за играми вместе с вами — было действительно зрелищно! Волейбол на снегу — спорт молодой, но перспективный, уверен, у нас он приживется. Для этого есть все условия: любовь северян к волейболу и много снега, а площадки для игр мы оборудуем», — написал Артюхов. Финал чемпионата состоится на Ямале в апреле.
Ранее сообщалось, что золото на зимнем чемпионате РФ по волейболу завоевали команды «Заречье-Одинцово» (Московская область) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Мужская команда из ЯНАО «Факел» завоевала бронзу. Женская сборная округа проиграла команде из Анапы.
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