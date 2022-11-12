Артюхов рассказал о перспективах развития зимнего волейбола в ЯНАО

Губернатор ЯНАО Артюхов: уверен, волейбол на снегу у нас приживется

13 ноября 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов анонсировал строительство площадок для зимнего волейбола Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился впечатлениями после завершения первого этапа зимнего чемпионата РФ по волейболу. Глава округа в своем telegram-канале анонсировал строительство площадок для игр и проведение финала федеральных соревнований. «Следил за играми вместе с вами — было действительно зрелищно! Волейбол на снегу — спорт молодой, но перспективный, уверен, у нас он приживется. Для этого есть все условия: любовь северян к волейболу и много снега, а площадки для игр мы оборудуем», — написал Артюхов. Финал чемпионата состоится на Ямале в апреле. Ранее сообщалось, что золото на зимнем чемпионате РФ по волейболу завоевали команды «Заречье-Одинцово» (Московская область) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Мужская команда из ЯНАО «Факел» завоевала бронзу. Женская сборная округа проиграла команде из Анапы.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился впечатлениями после завершения первого этапа зимнего чемпионата РФ по волейболу. Глава округа в своем telegram-канале анонсировал строительство площадок для игр и проведение финала федеральных соревнований. «Следил за играми вместе с вами — было действительно зрелищно! Волейбол на снегу — спорт молодой, но перспективный, уверен, у нас он приживется. Для этого есть все условия: любовь северян к волейболу и много снега, а площадки для игр мы оборудуем», — написал Артюхов. Финал чемпионата состоится на Ямале в апреле. Ранее сообщалось, что золото на зимнем чемпионате РФ по волейболу завоевали команды «Заречье-Одинцово» (Московская область) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Мужская команда из ЯНАО «Факел» завоевала бронзу. Женская сборная округа проиграла команде из Анапы.