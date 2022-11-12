12 ноября 2022
11 ноября 2022
10 ноября 2022

Названы победители чемпионата РФ по зимнему волейболу в ЯНАО

Волейболисты из Подмосковья и Санкт-Петербурга победили на зимнем чемпионате в ЯНАО
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Международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок Первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина. Екатеринбург, волейбол, сборная россии, спорт, кубок ельцина, матч, игра, лига наций, сборная нидерландов
Команда «Факел» из ЯНАО завоевала бронзу Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) золото на зимнем чемпионате РФ по волейболу завоевали команды «Заречье-Одинцово» (Московская область) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Об этом сообщается в местных telegram-каналах.

«Питерский „Зенит“ ликует, ведь победа у них! „Заречье-Одинцово“ из Московской области получает кубок первого этапа Чемпионата России по снежному волейболу», — сообщается в telegram-канале «Импульс Севера».

Кубки победителям вручил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Мужская команда из ЯНАО «Факел» завоевала бронзу. Женская сборная округа проиграла команде из Анапы.

Ранее сообщалось, что волейболисты из ЯНАО проиграли в полуфинальных матчах первого чемпионата России по зимнему волейболу. Женская команда «Факел» уступила сборной Татарстана, а мужчины проиграли московской «Академии».

Кубки победителям вручил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов

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В Новом Уренгое (ЯНАО) золото на зимнем чемпионате РФ по волейболу завоевали команды «Заречье-Одинцово» (Московская область) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Об этом сообщается в местных telegram-каналах. «Питерский „Зенит“ ликует, ведь победа у них! „Заречье-Одинцово“ из Московской области получает кубок первого этапа Чемпионата России по снежному волейболу», — сообщается в telegram-канале «Импульс Севера». Кубки победителям вручил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Мужская команда из ЯНАО «Факел» завоевала бронзу. Женская сборная округа проиграла команде из Анапы. Ранее сообщалось, что волейболисты из ЯНАО проиграли в полуфинальных матчах первого чемпионата России по зимнему волейболу. Женская команда «Факел» уступила сборной Татарстана, а мужчины проиграли московской «Академии».
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