Эрдоган: число жертв теракта в центре Стамбула увеличилось

Эрдоган осудил совершенный в Стамбуле теракт
При взрыве в центре Стамбула число погибших и раненых увеличилось. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе трансляции на телеканале TRT HABER.
«В центре Стамбула число погибших при взрыве поднялось до 6. Ранены 53 человека», — приводит телеканал слова Эрдогана.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Стамбуле на улице Бейоглу Истикляль погибли 4 человека, а 11 получили ранения. Также Эрдоган заявил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт, напоминает «Взгляд».
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