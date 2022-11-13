Эрдоган: число жертв теракта в центре Стамбула увеличилось

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, эрдоган реджеп тайип
Эрдоган осудил совершенный в Стамбуле теракт Фото:

При взрыве в центре Стамбула число погибших и раненых увеличилось. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе трансляции на телеканале TRT HABER.

«В центре Стамбула число погибших при взрыве поднялось до 6. Ранены 53 человека», — приводит телеканал слова Эрдогана.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Стамбуле на улице Бейоглу Истикляль погибли 4 человека, а 11 получили ранения. Также Эрдоган заявил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт, напоминает «Взгляд».

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При взрыве в центре Стамбула число погибших и раненых увеличилось. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе трансляции на телеканале TRT HABER. «В центре Стамбула число погибших при взрыве поднялось до 6. Ранены 53 человека», — приводит телеканал слова Эрдогана. Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Стамбуле на улице Бейоглу Истикляль погибли 4 человека, а 11 получили ранения. Также Эрдоган заявил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт, напоминает «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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