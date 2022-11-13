На улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, заявил Хасан Йылдырым
В результате взрыва в Стамбуле на улице Бейоглу Истикляль погибли 4 человека, а 11 получили ранения. Об этом заявил Корреспондент DHA Хасан Йылдырым в ходе прямой трансляции CNN Türk.
«По меньшей мере 4 человека погибли в результате взрыва на улице Истикляль в центре Стамбула. Также 11 человек получили ранения», — приводит CNN Türk слова Йылдырыма.
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