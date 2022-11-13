Пушилин назвал справедливым решение Путина о частичной демобилизации

Решение президента России Владимира Путина о демобилизации донбасских студентов является справедливым. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«В Республиках Донбасса сразу после начала СВО была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой и студентов призвали на службу. Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо, что наши студенты, как и в других регионах РФ, вернутся к учебе в своих вузах», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он также поблагодарил Путина.
Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 31 октября, ее объявляли в связи со спецоперацией России на Украине. От призыва были освобождены студенты очной, очно-заочной и вечерней форм обучения, а также аспиранты. Ранее Путин поручил отпустить домой студентов, которых мобилизовали в ДНР и ЛНР, в связи с тем, что регионы входят в состав России.
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Решение президента России Владимира Путина о демобилизации донбасских студентов является справедливым. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «В Республиках Донбасса сразу после начала СВО была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой и студентов призвали на службу. Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо, что наши студенты, как и в других регионах РФ, вернутся к учебе в своих вузах», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он также поблагодарил Путина. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 31 октября, ее объявляли в связи со спецоперацией России на Украине. От призыва были освобождены студенты очной, очно-заочной и вечерней форм обучения, а также аспиранты. Ранее Путин поручил отпустить домой студентов, которых мобилизовали в ДНР и ЛНР, в связи с тем, что регионы входят в состав России.