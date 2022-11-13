Рогов: ВСУ перебрасывают войска в Запорожье из-под Херсона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, армия, оружие, танки, милитаризация, танк, z войска, армия россии
У России тоже происходит укрепление в Запорожской области, заявил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают защиту в Запорожской области, перебрасывая свои войска с херсонского направления. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Высвобождение живой силы, подразделений с херсонского направления происходит не только у противника, но и у нас. У нас тоже происходит укрепление. Сейчас личного состава стало больше, так же как и определенных подразделений добавилось», — приводит ТАСС слова Рогова.

Ранее Рогов сообщал, что украинские войска перебрасывают освободившиеся силы с Херсонского направления в Запорожье для будущих попыток прорывов на этом направлении. Председатель добавил, что с этого момента Запорожское направление становится ключевым в плане возможных провокаций, атак и прощупывания линии обороны.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают защиту в Запорожской области, перебрасывая свои войска с херсонского направления. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Высвобождение живой силы, подразделений с херсонского направления происходит не только у противника, но и у нас. У нас тоже происходит укрепление. Сейчас личного состава стало больше, так же как и определенных подразделений добавилось», — приводит ТАСС слова Рогова. Ранее Рогов сообщал, что украинские войска перебрасывают освободившиеся силы с Херсонского направления в Запорожье для будущих попыток прорывов на этом направлении. Председатель добавил, что с этого момента Запорожское направление становится ключевым в плане возможных провокаций, атак и прощупывания линии обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...