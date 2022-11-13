Рогов: ВСУ перебрасывают войска в Запорожье из-под Херсона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают защиту в Запорожской области, перебрасывая свои войска с херсонского направления. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Высвобождение живой силы, подразделений с херсонского направления происходит не только у противника, но и у нас. У нас тоже происходит укрепление. Сейчас личного состава стало больше, так же как и определенных подразделений добавилось», — приводит ТАСС слова Рогова.
Ранее Рогов сообщал, что украинские войска перебрасывают освободившиеся силы с Херсонского направления в Запорожье для будущих попыток прорывов на этом направлении. Председатель добавил, что с этого момента Запорожское направление становится ключевым в плане возможных провокаций, атак и прощупывания линии обороны.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают защиту в Запорожской области, перебрасывая свои войска с херсонского направления. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Высвобождение живой силы, подразделений с херсонского направления происходит не только у противника, но и у нас. У нас тоже происходит укрепление. Сейчас личного состава стало больше, так же как и определенных подразделений добавилось», — приводит ТАСС слова Рогова. Ранее Рогов сообщал, что украинские войска перебрасывают освободившиеся силы с Херсонского направления в Запорожье для будущих попыток прорывов на этом направлении. Председатель добавил, что с этого момента Запорожское направление становится ключевым в плане возможных провокаций, атак и прощупывания линии обороны.