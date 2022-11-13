Рогов: ВСУ перебрасывают войска в Запорожье из-под Херсона 13 ноября 2022 в 21:58 Размер текста - 17 + У России тоже происходит укрепление в Запорожской области, заявил Владимир Рогов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают защиту в Запорожской области, перебрасывая свои войска с херсонского направления. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Высвобождение живой силы, подразделений с херсонского направления происходит не только у противника, но и у нас. У нас тоже происходит укрепление. Сейчас личного состава стало больше, так же как и определенных подразделений добавилось», — приводит ТАСС слова Рогова. Ранее Рогов сообщал, что украинские войска перебрасывают освободившиеся силы с Херсонского направления в Запорожье для будущих попыток прорывов на этом направлении. Председатель добавил, что с этого момента Запорожское направление становится ключевым в плане возможных провокаций, атак и прощупывания линии обороны. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают защиту в Запорожской области, перебрасывая свои войска с херсонского направления. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Высвобождение живой силы, подразделений с херсонского направления происходит не только у противника, но и у нас. У нас тоже происходит укрепление. Сейчас личного состава стало больше, так же как и определенных подразделений добавилось», — приводит ТАСС слова Рогова. Ранее Рогов сообщал, что украинские войска перебрасывают освободившиеся силы с Херсонского направления в Запорожье для будущих попыток прорывов на этом направлении. Председатель добавил, что с этого момента Запорожское направление становится ключевым в плане возможных провокаций, атак и прощупывания линии обороны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям