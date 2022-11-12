Рогов: ВСУ перебрасывают освободившиеся на Херсонском направлении силы в Запорожье

12 ноября 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Запорожское направление становится ключевым в плане возможных провокаций Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают освободившиеся силы с Херсонского направления в Запорожье для будущих попыток прорывов на этом направлении. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сейчас освободившиеся силы на Херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта», — цитирует Рогова argumenti.ru. Он отметил, что с этого момента Запорожское направление становится ключевым в плане возможных провокаций, атак и прощупывания линии обороны. Вооруженные силы РФ, в свою очередь, усиливают оборону для предотвращения прорывов на этом участке. Ранее украинский военнопленный заявлял, что командование ВСУ планирует наступление на Белгородскую и Курскую области. Также на Запорожском направлении зафиксировано увеличение числа иностранных наемников, передает RT. Военный эксперт Александр Хроленко заявил, что командование ВСУ даже не думает о наступлении через Днепр в Херсонской области, передает Pravda.Ru.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают освободившиеся силы с Херсонского направления в Запорожье для будущих попыток прорывов на этом направлении. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сейчас освободившиеся силы на Херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта», — цитирует Рогова argumenti.ru. Он отметил, что с этого момента Запорожское направление становится ключевым в плане возможных провокаций, атак и прощупывания линии обороны. Вооруженные силы РФ, в свою очередь, усиливают оборону для предотвращения прорывов на этом участке. Ранее украинский военнопленный заявлял, что командование ВСУ планирует наступление на Белгородскую и Курскую области. Также на Запорожском направлении зафиксировано увеличение числа иностранных наемников, передает RT. Военный эксперт Александр Хроленко заявил, что командование ВСУ даже не думает о наступлении через Днепр в Херсонской области, передает Pravda.Ru.