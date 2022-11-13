Минобороны обвинило Киев в создании фейков о мобилизации в России

13 ноября 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Минобороны сообщило о распространении Киевом фейков о новой волне мобилизации в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Киев распространяет фейки о возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. Об этом сообщили в Минобороны России. «Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации», — сообщает ведомство, передает РИА Новости. В Минобороны РФ отметили, что причиной стало распространение проукраинскими средствами массовой информации дезинформации о возобновлении мобилизации в ближайшее время. Там уточнили, что каждому обратившемуся на горячую линию разъяснили, что призыв в рамках частичной мобилизации в РФ окончен, а также, что дополнительных мероприятий не планируется. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в РФ. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что новой частичной мобилизации в стране не будет. В Госдуме заявили, что в РФ нет поводов для новой мобилизации.

Киев распространяет фейки о возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. Об этом сообщили в Минобороны России. «Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации», — сообщает ведомство, передает РИА Новости. В Минобороны РФ отметили, что причиной стало распространение проукраинскими средствами массовой информации дезинформации о возобновлении мобилизации в ближайшее время. Там уточнили, что каждому обратившемуся на горячую линию разъяснили, что призыв в рамках частичной мобилизации в РФ окончен, а также, что дополнительных мероприятий не планируется. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в РФ. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что новой частичной мобилизации в стране не будет. В Госдуме заявили, что в РФ нет поводов для новой мобилизации.