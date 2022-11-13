13 ноября 2022

Минобороны обвинило Киев в создании фейков о мобилизации в России

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Минобороны сообщило о распространении Киевом фейков о новой волне мобилизации в РФ Фото:
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Мобилизация в России

Киев распространяет фейки о возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации», — сообщает ведомство, передает РИА Новости.

В Минобороны РФ отметили, что причиной стало распространение проукраинскими средствами массовой информации дезинформации о возобновлении мобилизации в ближайшее время. Там уточнили, что каждому обратившемуся на горячую линию разъяснили, что призыв в рамках частичной мобилизации в РФ окончен, а также, что дополнительных мероприятий не планируется.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в РФ. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что новой частичной мобилизации в стране не будет. В Госдуме заявили, что в РФ нет поводов для новой мобилизации.

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Киев распространяет фейки о возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. Об этом сообщили в Минобороны России. «Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации», — сообщает ведомство, передает РИА Новости. В Минобороны РФ отметили, что причиной стало распространение проукраинскими средствами массовой информации дезинформации о возобновлении мобилизации в ближайшее время. Там уточнили, что каждому обратившемуся на горячую линию разъяснили, что призыв в рамках частичной мобилизации в РФ окончен, а также, что дополнительных мероприятий не планируется. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в РФ. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что новой частичной мобилизации в стране не будет. В Госдуме заявили, что в РФ нет поводов для новой мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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