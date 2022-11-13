Армия РФ отбила атаку украинских боевиков на левобережную часть Херсонской области 14 ноября 2022 в 00:06 Размер текста - 17 + В результате огневого налета в Херсонской области уничтожена группа украинских диверсантов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области на левом берегу реки Днепр огнем артиллерии была уничтожена разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Украины. Об этом журналистам рассказал представитель силовых структур России. «Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, состоящей из кадровых военных Вооруженных сил Украины. [Она] занималась доразведкой местности, мест позиции дислокации Вооруженных сил министерства обороны, а также объектов критической инфраструктуры», — передает слова представителя российских силовых структур ТАСС. Он добавил, что на месте базирования диверсантов обнаружено большое количество стрелкового оружия, гранатометов и другого вооружения. А также фрагментарные останки человеческих тел. Ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин на заседании в Минобороны России сообщил, что ВС РФ должны занять оборону по левому берегу Днепра. Отвод войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Также российские войска ликвидировали около 20 диверсантов на Кинбурнской косе. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали перебрасывать войска с Херсонского направления на Запорожское. В Херсонской области на левом берегу реки Днепр огнем артиллерии была уничтожена разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Украины. Об этом журналистам рассказал представитель силовых структур России. «Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, состоящей из кадровых военных Вооруженных сил Украины. [Она] занималась доразведкой местности, мест позиции дислокации Вооруженных сил министерства обороны, а также объектов критической инфраструктуры», — передает слова представителя российских силовых структур ТАСС. Он добавил, что на месте базирования диверсантов обнаружено большое количество стрелкового оружия, гранатометов и другого вооружения. А также фрагментарные останки человеческих тел. Ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин на заседании в Минобороны России сообщил, что ВС РФ должны занять оборону по левому берегу Днепра. Отвод войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Также российские войска ликвидировали около 20 диверсантов на Кинбурнской косе. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали перебрасывать войска с Херсонского направления на Запорожское. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям