13 ноября 2022

Армия РФ отбила атаку украинских боевиков на левобережную часть Херсонской области

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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
В результате огневого налета в Херсонской области уничтожена группа украинских диверсантов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области на левом берегу реки Днепр огнем артиллерии была уничтожена разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Украины. Об этом журналистам рассказал представитель силовых структур России.

«Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, состоящей из кадровых военных Вооруженных сил Украины. [Она] занималась доразведкой местности, мест позиции дислокации Вооруженных сил министерства обороны, а также объектов критической инфраструктуры», — передает слова представителя российских силовых структур ТАСС.

Он добавил, что на месте базирования диверсантов обнаружено большое количество стрелкового оружия, гранатометов и другого вооружения. А также фрагментарные останки человеческих тел.

Ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин на заседании в Минобороны России сообщил, что ВС РФ должны занять оборону по левому берегу Днепра. Отвод войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Также российские войска ликвидировали около 20 диверсантов на Кинбурнской косе. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали перебрасывать войска с Херсонского направления на Запорожское.

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В Херсонской области на левом берегу реки Днепр огнем артиллерии была уничтожена разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Украины. Об этом журналистам рассказал представитель силовых структур России. «Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, состоящей из кадровых военных Вооруженных сил Украины. [Она] занималась доразведкой местности, мест позиции дислокации Вооруженных сил министерства обороны, а также объектов критической инфраструктуры», — передает слова представителя российских силовых структур ТАСС. Он добавил, что на месте базирования диверсантов обнаружено большое количество стрелкового оружия, гранатометов и другого вооружения. А также фрагментарные останки человеческих тел. Ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин на заседании в Минобороны России сообщил, что ВС РФ должны занять оборону по левому берегу Днепра. Отвод войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Также российские войска ликвидировали около 20 диверсантов на Кинбурнской косе. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали перебрасывать войска с Херсонского направления на Запорожское.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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